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Мошенники разработали новую схему обмана через «Госуслуги»
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут заполучить доступ к аккаунтам на портале "Госуслуги". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.
Злоумышленники звонят по телефону, представляясь сотрудниками портала, и предлагают привязать QR-код к странице пользователя "Госуслуг". Чтобы это сделать, мошенники предлагают назвать код, присланный на мобильный по SMS. Таким образом им удается получить доступ к аккаунтам жертвы и узнать ее личные данные. Затем злоумышленники могут, например, использовать полученные на портале данные жертвы для оформления кредитов.
"Бдительность граждан притупляет тот факт, что при подобных звонках не требуется перевод денег", – рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
По его словам, мошенники воспользовались сбоем на портале, из-за которого затормозилось обновление сертификатов после повторной вакцинации.
Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский, в свою очередь, заявил, что в разговоре мошенники вынуждают человека принять импульсивное решение, а не перепроверять информацию.
В Минцифры РФ сообщили, что в 2022 году на "Госуслугах" введут двухфакторную аутентификацию для защиты личной информации граждан. Как заявили в ведомстве, интерес к аккаунтам со стороны злоумышленников увеличивается. Они могут создать большое количество проблем, начиная от продажи персональных данных и заканчивая оформлением кредитов или проведением разного рода сделок.
Злоумышленники звонят по телефону, представляясь сотрудниками портала, и предлагают привязать QR-код к странице пользователя "Госуслуг". Чтобы это сделать, мошенники предлагают назвать код, присланный на мобильный по SMS. Таким образом им удается получить доступ к аккаунтам жертвы и узнать ее личные данные. Затем злоумышленники могут, например, использовать полученные на портале данные жертвы для оформления кредитов.
"Бдительность граждан притупляет тот факт, что при подобных звонках не требуется перевод денег", – рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
По его словам, мошенники воспользовались сбоем на портале, из-за которого затормозилось обновление сертификатов после повторной вакцинации.
Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский, в свою очередь, заявил, что в разговоре мошенники вынуждают человека принять импульсивное решение, а не перепроверять информацию.
В Минцифры РФ сообщили, что в 2022 году на "Госуслугах" введут двухфакторную аутентификацию для защиты личной информации граждан. Как заявили в ведомстве, интерес к аккаунтам со стороны злоумышленников увеличивается. Они могут создать большое количество проблем, начиная от продажи персональных данных и заканчивая оформлением кредитов или проведением разного рода сделок.