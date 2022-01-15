Общество

сегодня, 09:25

В липецких лесах собрали около 20 тонн шишек

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#лес #деревья
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В липецких лесах собрали около 20 тонн шишек

В Липецкой области приступили к рассушке шишек сосны.

Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, после новогодних праздников начала свою работу единственная в Липецкой области шишкосушилка на территории Колодецкого участкового лесничества Усманского лесничества Липецкой области.

Со всех лесхозов области туда подвозят собранные силами учащихся, местных жителей и работников лесного хозяйства шишки на склад сушильного комплекса. В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» будет переработано около 20 тонн шишек, это примерно 200 килограммов семян сосны обыкновенной.

- Данное количество семян полностью позволит произвести закладку лесных питомников в текущем году и обеспечит страховой запас на следующий год, - отмечают в управлении лесного хозяйства.

В сутки шишкосушилка способна переработать 1800 килограммов лесосемянного сырья. Технология за 40 лет использования шишкосушилки в Липецкой области не изменилась. Со склада шишки подают на транспортер, с которого лесосеменное сырье поступает в верхний стеллаж шишкосушилки, где при температуре 60 градусов происходит процесс раскрытия шишки. Раскрывшиеся шишки поступают в загрузочный бункер сушильной камеры, а оттуда по наклонному лотку в отбивочный барабан, в котором и происходит отделение семян от шишек.

Фото - leslipetsk.ru
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#лес #деревья
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