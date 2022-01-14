Ремонт лестницы на Петровском спуске заморозила погода

Подрядчик столкнулся со снежной и морозной зимой.

Строители временно приостановили ремонтные работы на лестнице Петровского спуска в Липецке. Утеплительные «саркофаги» над объектом превратились в огромные сугробы. Сейчас главная задача подрядчика - справиться с сюрпризами погоды.



- В зоне производства работ были созданы специальные условия – смонтированы конструкции, удерживающие тепло. Из-за обильных снегопадов они пострадали и теперь нуждаются в восстановлении. К этим работам подрядчик уже приступил, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка. - Стоит отметить, что сейчас в Липецке слишком низкие температуры воздуха, которые не позволяют проводить бетонные работы, несмотря на установленную теплоизоляцию. Их планируют возобновить, когда температура приблизится к положительным значениям.



Напомним, ремонт лестницы обойдется в 2 286 658 рублей. Подряд взяла компания, которая и вскрыла дефект во время ремонта каскадного фонтана. При демонтаже гранитных ступеней лестницы выяснилось, что состояние основания хуже, чем ожидалось. Его придётся устраивать практически заново.



Контракт на ремонт каскадного фонтана был заключён с самарской компанией, сумма договора составила более 48 миллионов рублей. На все работы был отведен срок до 15 ноября 2021 года. За нарушение сроков ремонта подрядчика ждут штрафные санкции – за каждый день просрочки на невыполненные виды и объёмы работ будут начислены пени.





