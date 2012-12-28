«От вашего имени происходят переводы в другую страну»: 59-летнюю женщину обманули от лица её работодателя

Она лишилась 389 000 рублей.

59-летняя ельчанка стала жертвой хитрой схемы мошенничества — на начальном этапе запуганную женщину даже заставили купить новый телефон.Мошенники обманули женщину от лица её работодателя. Как сообщает ОМВД по Ельцу, сначала потерпевшей позвонила «менеджер по безопасности» предприятия, на котором она работает, и ошарашила новостью: от имени ельчанки происходят переводы в другую страну, ее подозревают в пособничестве в совершении особо опасного преступления.Женщину убедили оказать содействие в поимке преступников. После чего ей на мобильный позвонил «старший эксперт Росфинмониторинга», который пригрозил уголовным преследованием, если она откажется сотрудничать. Ельчанка согласилась.«Сотрудник Росфинмониторинга пояснил, что все будет происходить в четыре этапа. Первый — это покупка нового телефона. Второй — перевод всех денег на один счет для сохранности. Третий этап — скачивание и установка приложения, ссылку на которое прислали в мессенджере. Четвёртый — с помощью приложения перевод денег на «безопасный» счет», — рассказали в ОМВД по Ельцу.В результате женщина перевела на «безопасный счет» 389 000 рублей. А потом поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».