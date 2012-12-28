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сегодня, 13:06
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«От вашего имени происходят переводы в другую страну»: 59-летнюю женщину обманули от лица её работодателя

Она лишилась 389 000 рублей.

59-летняя ельчанка стала жертвой хитрой схемы мошенничества — на начальном этапе запуганную женщину даже заставили купить новый телефон.

Мошенники обманули женщину от лица её работодателя. Как сообщает ОМВД по Ельцу, сначала потерпевшей позвонила «менеджер по безопасности» предприятия, на котором она работает, и ошарашила новостью: от имени ельчанки происходят переводы в другую страну, ее подозревают в пособничестве в совершении особо опасного преступления.

Женщину убедили оказать содействие в поимке преступников. После чего ей на мобильный позвонил «старший эксперт Росфинмониторинга», который пригрозил уголовным преследованием, если она откажется сотрудничать. Ельчанка согласилась.

«Сотрудник Росфинмониторинга пояснил, что все будет происходить в четыре этапа. Первый — это покупка нового телефона. Второй — перевод всех денег на один счет для сохранности. Третий этап — скачивание и установка приложения, ссылку на которое прислали в мессенджере. Четвёртый — с помощью приложения перевод денег на «безопасный» счет», — рассказали в ОМВД по Ельцу.

В результате женщина перевела на «безопасный счет» 389 000 рублей. А потом поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Да уж!
11 минут назад
Мозги не у всех входят в заводскую комплектацию
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Леликов Сергей г. Липецк
33 минуты назад
А после этого начнут поступать предложения от банка:оформить страховку от подобных случаев.
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банкстер
13 минут назад
самое интересное, что от подобных случаев эта страховка не поможет :) она не распространяется на переводы, совершенные самим клиентом.
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гость
48 минут назад
вы что всему верите.тем более каждый день об этом пишут везде.открой свой онлайн банк и посмотри -ушли деньги или нет. пойди в свой банк. наконец позвони полиции или горячая линия банка. и вопрос -пожет это акция сми о проделанной работе. что то много у нас доверчевых.
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Букварь
34 минуты назад
А давай с тобой дружить ? )))
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