Происшествия
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57 минут назад
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В женском монастыре сгорел кошачий приют
«Кошкин дом» загорелся из-за замкнувшего обогревателя.
Позже стало известно, что сгорел приют «Кошкин дом», в котором монахини женского Свято-Тихоновского Преображенского монастыря, именуемом в народе «Скит», держали и лечили подброшенных кошек. Теперь приюта нет, а кошки разбежались. Некоторые животные погибли.
«У нас случилась беда! Сегодня ночью полностью сгорел «Кошкин дом»! Из строений была одна бытовка, поделенная на две части, одна — всегда закрыта, где содержались болящие животные и котята, вторая — всегда приоткрыта, где жили здоровые, и рядом вторая бытовка — всегда закрытая с тяжело больными животными с лейкемией.
Рабочая версия – случилось замыкание в проводке. Сегодня не осталось ровным счетом ничего! Всё сгорело дотла. Несколько животных погибли. Кто-то убежал. Чудом удалось спасти кошку Лу с котятами. Кто погиб, уточняем…», — написали насельницы скита на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото/видео: vk.com/sketecats
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