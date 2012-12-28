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57 минут назад
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В женском монастыре сгорел кошачий приют

«Кошкин дом» загорелся из-за замкнувшего обогревателя.

Ночью на улице Монастырской села Кашары Задонского района сгорела надворная постройка. По данным регионального управления, МЧС постройку площадью 8 на 4 метра тушили целых 10 отделений пожарных.

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Позже стало известно, что сгорел приют «Кошкин дом», в котором монахини женского Свято-Тихоновского Преображенского монастыря, именуемом в народе «Скит», держали и лечили подброшенных кошек. Теперь приюта нет, а кошки разбежались. Некоторые животные погибли.

«У нас случилась беда! Сегодня ночью полностью сгорел «Кошкин дом»! Из строений была одна бытовка, поделенная на две части, одна — всегда закрыта, где содержались болящие животные и котята, вторая — всегда приоткрыта, где жили здоровые, и рядом вторая бытовка — всегда закрытая с тяжело больными животными с лейкемией.

Рабочая версия – случилось замыкание в проводке. Сегодня не осталось ровным счетом ничего! Всё сгорело дотла. Несколько животных погибли. Кто-то убежал. Чудом удалось спасти кошку Лу с котятами. Кто погиб, уточняем…», — написали насельницы скита на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото/видео: vk.com/sketecats 
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Комментарии (3)

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Лиза
31 минуту назад
Ну чтож недосмотрели-то?! Погибших животных очень жалко...
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очень
37 минут назад
жаль котеек
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Наталья
50 минут назад
Храни Вас Бог за вашу доброту! Очень жалко что такое случилось.
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