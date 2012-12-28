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сегодня, 09:37
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Насмерть сбивший пешехода у автовокзала водитель предстанет перед судом

По данным следствия, причиной ДТП стало превышение скоростного режима.

28-летнего липчанина ждёт суд за гибель 47-летнего пешехода. Речь идёт о ДТП, которое произошло вечером 2 августа 2024 года в районе автовокзала.

«По данным следствия, причиной ДТП стало превышение скоростного режима. Обвиняемый, управляя автомобилем «ВАЗ 21144», на регулируемом пешеходном переходе в районе автовокзала сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход от полученных травм скончался на месте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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Действия обвиняемого квалифицированы по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), cанкции которой — до пяти лет лишения свободы с лишением прав до трех лет.

Обвиняемый полностью признал вину.
ДТП
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Нормальный
3 минуты назад
нарушитель переходил на запрещающий, водитель ехал на разрешающий! почему виноват водитель????????
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Гость
46 минут назад
В тюрьме его место вот и всё закон для всех равин.
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валера
55 минут назад
ЧЕЛОВЕК переходил на запрещающий, авто ехал на разрешающий. виноват водитель ---как так???
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ДАДА
36 минут назад
Конечно водитель, ехать надо так чтобы в случае чего суметь остановиться.
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Александр Н.
сегодня, 10:10
Дай бог,чтобы этот урок усвоил на всю жизнь,да и другие гонщики задумались,урок ценою в человеческую жизнь.
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гость
сегодня, 10:05
Умалишенные молодчики на старых ВАЗах летают как угорелые, думают, что они на самолете и музыку врубят так, что в соседнем Воронеже слышно. Таких сразу нужно лишать водительских прав на пожизненно!
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Жесть
10 минут назад
Так-же по ночам и из Воронежа доносится музыка, с ВАЗовских ведер!!!
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Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
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