Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Происшествия
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сегодня, 09:37
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Насмерть сбивший пешехода у автовокзала водитель предстанет перед судом
По данным следствия, причиной ДТП стало превышение скоростного режима.
«По данным следствия, причиной ДТП стало превышение скоростного режима. Обвиняемый, управляя автомобилем «ВАЗ 21144», на регулируемом пешеходном переходе в районе автовокзала сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход от полученных травм скончался на месте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Действия обвиняемого квалифицированы по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), cанкции которой — до пяти лет лишения свободы с лишением прав до трех лет.
Обвиняемый полностью признал вину.
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