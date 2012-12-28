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Портрет заслуженного металлурга страны Эдуарда Сагадина разместили на областной Доске почета
НЛМК Live
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48 минут назад
Портрет заслуженного металлурга страны Эдуарда Сагадина разместили на областной Доске почета
Портрет вальцовщика цеха горячего проката НЛМК Эдуарда Сагадина разместили на Доске почета «Трудовая слава Липецкой области» в числе 30 лучших работников региона.
— За три десятка лет и само производство, и условия труда поменялись кардинально, — рассказывает Эдуард Сагадин. — Сам процесс горячей прокатки значительно усложнился: разные марки стали, профили, сечения. Справиться помогает высокий уровень автоматизация, новые технологии: умное производство, различные сервисы и системы настройки. Все это позволяет сегодня решать самые сложные задачи.
Эдуард Сагадин участвует в подготовке новой смены прокатчиков. Свой производственный опыт и знания передает молодым сотрудникам, работает со студентами. За высокие результаты в труде ему присвоили звание «Заслуженный металлург России», награжден юбилейной медалью «Во славу Липецкой области» и корпоративными наградами.
Доску почета Липецкой области впервые открыли в 2003 году. Ее ежегодно обновляют портретами жителей региона, которые внести свой значительный вклад в промышленность, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Их имена также заносят в книгу «Трудовая слава Липецкой области».
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