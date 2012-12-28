Портрет заслуженного металлурга страны Эдуарда Сагадина разместили на областной Доске почета

Портрет вальцовщика цеха горячего проката НЛМК Эдуарда Сагадина разместили на Доске почета «Трудовая слава Липецкой области» в числе 30 лучших работников региона.

Эдуард Сагадин трудится на Новолипецком комбинате более 30 лет, удостоен почетного звания «Заслуженный металлург России». При его участии ввели в строй новое оборудование на стане горячей прокатки, что позволило нарастить объемы и улучшить качество проката.— За три десятка лет и само производство, и условия труда поменялись кардинально, — рассказывает Эдуард Сагадин. — Сам процесс горячей прокатки значительно усложнился: разные марки стали, профили, сечения. Справиться помогает высокий уровень автоматизация, новые технологии: умное производство, различные сервисы и системы настройки. Все это позволяет сегодня решать самые сложные задачи.Эдуард Сагадин участвует в подготовке новой смены прокатчиков. Свой производственный опыт и знания передает молодым сотрудникам, работает со студентами. За высокие результаты в труде ему присвоили звание «Заслуженный металлург России», награжден юбилейной медалью «Во славу Липецкой области» и корпоративными наградами.Доску почета Липецкой области впервые открыли в 2003 году. Ее ежегодно обновляют портретами жителей региона, которые внести свой значительный вклад в промышленность, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Их имена также заносят в книгу «Трудовая слава Липецкой области».