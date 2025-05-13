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59-летнюю липчанку избили в кафе: женщина вступилась в драке за 35-летнего сына
9 мая у кафе «Очаг» кипели нешуточные страсти.
9 мая Лариса Наумочкина праздновала в компании подруг, сына и дочери (всего их было пятеро) в кафе «Очаг» на улице Гагарина в Липецке. По словам самой женщины, она не пила — была за рулём и поэтому хорошо помнит лица всех участников конфликта.
Примерно в 23:00-24:00 большинство посетителей кафе уже были разгорячены выпитым алкоголем и у 35-летнего сына женщины возникла ссора с празднующей день рождения компанией.
Начало этого конфликта Лариса Наумочкина не видела. Она заметила неладное только тогда, когда её сына вытащили на улицу на разборки. Причём он был один, а его оппонентов — от семи до десяти человек. Женщина пришла на подмогу, когда увидела, когда сына избивают ногами, попыталась разнять мужчин и сама получила удар в висок и даже на какое-то время потеряла сознание.
На место разборок выезжали два наряда полиции и скорая. Оказалось, что пострадавший есть и с другой стороны — сын Ларисы разбил ему нос.
Утром 10 мая Лариса Наумочкина обратилась в больницу и её сразу госпитализировали. Также было проведено медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Оно показало, что женщина трезва. В её палате побывали полицейские, но разговаривать в тот день Ларисе было тяжело из-за травмы.
Дочь Ларисы снимала происходящее на фото и видео, но часть записей её заставила удалить вторая сторона конфликта. Пока не нашлись и записи камер наблюдения кафе — по словам Ларисы, все камеры на следующий день сняли.
Сама девушка рассказала о конфликте брата с компанией мужчин следующее: «Они весь вечер его цепляли, но он на это не реагировал. В итоге они говорят, что он приобнял жену какого-то из мужчин, но такого не было, я была с ним везде. Также они говорят, что мама была пьяна, хотя она не пьет и была за рулем. Я так поняла, они отмечали день рождения, напились и всей толпой решили повеселиться. На фотографиях — те люди, их у меня проучилось заснять в процессе».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 9 мая в полицию поступило анонимное сообщение о драке у кафе «Очаг». Кроме того, было сообщение из медицинской организации о пострадавшей женщине. Полицейские выезжали в больницу, опросили пациентку.
— Отдел полиции №8 проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности участников конфликта, — добавили в полиции.
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