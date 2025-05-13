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сегодня, 15:55
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59-летнюю липчанку избили в кафе: женщина вступилась в драке за 35-летнего сына

9 мая у кафе «Очаг» кипели нешуточные страсти.

59-летняя липчанка Лариса Наумочкина после празднования 9 мая в кафе оказалась на больничной койке: женщина вступилась в драке за сына. В результате утром следующего дня она была госпитализирована в нейрохирургию Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» с сотрясением головного мозга и ушибом челюсти.

9 мая Лариса Наумочкина праздновала в компании подруг, сына и дочери (всего их было пятеро) в кафе «Очаг» на улице Гагарина в Липецке. По словам самой женщины, она не пила — была за рулём и поэтому хорошо помнит лица всех участников конфликта.

Примерно в 23:00-24:00 большинство посетителей кафе уже были разгорячены выпитым алкоголем и у 35-летнего сына женщины возникла ссора с празднующей день рождения компанией.

Начало этого конфликта Лариса Наумочкина не видела. Она заметила неладное только тогда, когда её сына вытащили на улицу на разборки. Причём он был один, а его оппонентов — от семи до десяти человек. Женщина пришла на подмогу, когда увидела, когда сына избивают ногами, попыталась разнять мужчин и сама получила удар в висок и даже на какое-то время потеряла сознание.

На место разборок выезжали два наряда полиции и скорая. Оказалось, что пострадавший есть и с другой стороны — сын Ларисы разбил ему нос.

Утром 10 мая Лариса Наумочкина обратилась в больницу и её сразу госпитализировали. Также было проведено медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Оно показало, что женщина трезва. В её палате побывали полицейские, но разговаривать в тот день Ларисе было тяжело из-за травмы.

Дочь Ларисы снимала происходящее на фото и видео, но часть записей её заставила удалить вторая сторона конфликта. Пока не нашлись и записи камер наблюдения кафе — по словам Ларисы, все камеры на следующий день сняли.

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Сама девушка рассказала о конфликте брата с компанией мужчин следующее: «Они весь вечер его цепляли, но он на это не реагировал. В итоге они говорят, что он приобнял жену какого-то из мужчин, но такого не было, я была с ним везде. Также они говорят, что мама была пьяна, хотя она не пьет и была за рулем. Я так поняла, они отмечали день рождения, напились и всей толпой решили повеселиться. На фотографиях — те люди, их у меня проучилось заснять в процессе».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 9 мая в полицию поступило анонимное сообщение о драке у кафе «Очаг». Кроме того, было сообщение из медицинской организации о пострадавшей женщине. Полицейские выезжали в больницу, опросили пациентку.

— Отдел полиции №8 проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности участников конфликта, — добавили в полиции.
конфликт
побои
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Комментарии (33)

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Как гость
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Сначала новые
Станиславский
3 минуты назад
Не верю!
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Максим
4 минуты назад
Теперь за базаром следить будут.
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Светлана
7 минут назад
Ну и семейка..
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Гость
9 минут назад
Кто то воюет на СВО, а кто то - с женщинами....
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Людмила
17 минут назад
Нужно срочно жаловаться следственный комитет пусть там проверяют это за видение ?
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Блондинка
22 минуты назад
А что, в этой забегаловке охраны нет. Почему это допустили и вовремя полицию не вызвали? Кудв камеры делись? Надеюсь, этим займётся прокуратура или Бастрыкин.
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Александр Н.
25 минут назад
Так поступают шакалье,десять на одного,да ещё и на женщину руки подняли, наказать по полной.
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Гость
27 минут назад
Вопще эту рыгаловку довно пора прикрыть про это кафе давно уже идёт дурная слава.
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аналитик
32 минуты назад
Видатьпо ходу с другой стороны присутсвовали работники правоохранительных органов . раз заставили часть записи удалить .
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12345
39 минут назад
Опять не коренное население России?
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