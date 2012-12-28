Уже 927 человек пострадали от укусов клещей

В числе покусанных в Липецкой области 391 ребёнок.

С укусами клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 927 человек, в том числе 391 ребенок.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, пораженность снятых с людей и доставленных в лаборатории клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 14,6%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 5,4%, моноцитарным эрлихиозом человека 0,5%.Присасывание клещей в 70% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков, в 13% случаев – в природных условиях, в 4,3% – на кладбищах, в 3% – в парках, в 3,5% – в садоводческих товариществах.Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе трёх лабораторий: Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.