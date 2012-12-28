Звёздный Канчельскис рассказал, почему в своё время не оказался в «Металлурге»

Европейскую знаменитость звали на пост президента нашего клуба.

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— Многие футболисты почувствовали, что они уже там (показал головой вверх), хотя на самом деле не там (улыбается). Нам, конечно, сложно играть в футбол без двух или трёх игроков, которые вышли на футбольное поле статистами.







Липецк выиграл по делу, проявив желание и самоотдачу: то, что мы говорим перед каждой игрой. В большинстве всегда лучше играть, приятно, правильно? Мы же играли «минус три» в первом тайме. Во втором тайме перестроились, пропустили гол, потом уже пошёл навал, а не игра…







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Своё мнение высказал и наставник липецкой команды Дмитрий Бугаков.







— Тяжёлая игра, игра двух равных соперников. Мы предполагали, что она пройдёт в таком русле, готовились к этому. Минимальное количество голевых моментов, мы свой шанс использовали, команда соперника — нет, поэтому победили мы.





— «Металлург» строго сыграл в обороне против брянского «Динамо», у которого сильная группа атаки. Какие черты динамовцев вы подметили, которые помогли так сыграть?





— Наш тренерский штаб очень тщательно готовился к этой игре. Разобрали все сильные стороны соперника, индивидуальные качества игроков. Да, группа атаки нам доставила немало хлопот, но наши игроки справились с этим. Я им благодарен, парни выиграли большинство единоборств, проявили свои лучшие качества. Только через такие игры растёт индивидуальное мастерство и уровень команды в целом.





— Антураж матча, день рождения исполнительного директора Вадима Банных: всё это влияло на футболистов?





— Я думаю, что подсознательно влияло. Вадим Николаевич очень много делает для команды в целом, для каждого игрока. В его день рождения мы хотели отблагодарить его победой. И у нас это получилось.





— А как вам атмосфера? Когда на 80-й минуте заиграла «Катюша», «Металлург» сразу перехватил мяч, пошёл в атаку и чуть было не забил второй гол.





— Вчера был большой, великий праздник. Хочу всех поздравить с Днём Победы. И я очень рад, что нам удалось сегодня одержать победу.





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