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20 минут назад

Звёздный Канчельскис рассказал, почему в своё время не оказался в «Металлурге»

Европейскую знаменитость звали на пост президента нашего клуба.

Визит в Липецк знаменитого Андрея Канчельскиса наделал шуму среди болельщиков.

Экс-игрок «Манчестер Юнайдед», 2–кратный чемпион Англии приехал к нам как тренер брянского «Динамо», одного из фаворитов «подгруппы №3». В огненном матче «Металлург» сумел вырвать победу – 1:0, но «звёздного» гостя всё равно после игры атаковали сотни любителей автографов, селфи и фото.

При этом менее 3-х лет назад уже и на официальном уровне делались заявления, что ученик Великого Алекса Фергюссона может поработать на благо липецкого футбола. Его звали на пост президента ФК «Металлург». Канчельсикс даже приезжал в Липецк, по иронии присутствовал на матче с … брянским «Динамо» (тогда липчане уступили – 0:1), но дальше совместного фото с липецим футбольным начальством дело не пошло.

- Не договорились, - объяснил GOROD48 Андрей Антанасович во время своего недавнего визита.

- По сумме вашего гонорара?

- Вовсе нет. По другим моментам – чисто футбольным. Моё видение и взгляды тогдашних руководителей липецкого футбола не совпали. Так бывает, это жизнь.

Добавим, что в сезоне-2022/23 «Металлургом» руководили далёкие от футбола люди, в частности директором был выходец из любительского волейбола. По итогам чемпионата липчане не смогли не только вернуться в первую лигу, но по спортивному принципу даже не попали во вновь созданный «Дивизион А» (подгруппы «Золото» и «Серебро») и разом рухнули в самый низ отечественного профессионального футбола – «дивизион Б». Спасением стал отказ двух команд от выступления в буфере и «Металлург» всё-таки включили в «Серебро», но это – удача клуба, а не заслуга.

Что касается матча, в котором «сталевары» обыграли динамовцев, то Канчельскич на пресс-конференции сказал:

—  Многие футболисты почувствовали, что они уже там (показал головой вверх), хотя на самом деле не там (улыбается). Нам, конечно, сложно играть в футбол без двух или трёх игроков, которые вышли на футбольное поле статистами.

Липецк выиграл по делу, проявив желание и самоотдачу: то, что мы говорим перед каждой игрой. В большинстве всегда лучше играть, приятно, правильно? Мы же играли «минус три» в первом тайме. Во втором тайме перестроились, пропустили гол, потом уже пошёл навал, а не игра…



Своё мнение высказал и наставник липецкой команды Дмитрий Бугаков.

— Тяжёлая игра, игра двух равных соперников. Мы предполагали, что она пройдёт в таком русле, готовились к этому. Минимальное количество голевых моментов, мы свой шанс использовали, команда соперника — нет, поэтому победили мы.

— «Металлург» строго сыграл в обороне против брянского «Динамо», у которого сильная группа атаки. Какие черты динамовцев вы подметили, которые помогли так сыграть?

— Наш тренерский штаб очень тщательно готовился к этой игре. Разобрали все сильные стороны соперника, индивидуальные качества игроков. Да, группа атаки нам доставила немало хлопот, но наши игроки справились с этим. Я им благодарен, парни выиграли большинство единоборств, проявили свои лучшие качества. Только через такие игры растёт индивидуальное мастерство и уровень команды в целом.

— Антураж матча, день рождения исполнительного директора Вадима Банных: всё это влияло на футболистов?

— Я думаю, что подсознательно влияло. Вадим Николаевич очень много делает для команды в целом, для каждого игрока. В его день рождения мы хотели отблагодарить его победой. И у нас это получилось.

— А как вам атмосфера? Когда на 80-й минуте заиграла «Катюша», «Металлург» сразу перехватил мяч, пошёл в атаку и чуть было не забил второй гол.

— Вчера был большой, великий праздник. Хочу всех поздравить с Днём Победы. И я очень рад, что нам удалось сегодня одержать победу.


Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
Андрей Канчельскис
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