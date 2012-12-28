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Общество
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39 минут назад
В 2024 году из плена вернулся 21 житель Липецкой области
Всего с начала СВО из плена вернулись 30 липчан.
Всего же с начала СВО из плена вернулись 30 жителей области. Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной, напомним, состоялся 6 мая. Среди 205 возвращенных российских военнослужащих были два жителя Липецкой области.
В своем отчете Ираида Тихонова также отмечает, что количество обращений жителей региона в аппарат уполномоченного по правам человека в Липецкой области за последние несколько лет выросло. Если в 2022 году их было 1009, то в 2024 году — 1888.
«Такой рост устных обращений связан главным образом с большим количеством консультаций родственников участников СВО», — говорится в докладе.
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