Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом

Представляем вам главные анонсы наступившего вторника.

Днём в Липецке по-прежнему прохладно: от +12 до +14 градусов. Кроме того, возможен кратковременный дождь.











Отключение воды





- пер.1-й Театральный, 1а.









- пл. Г.В. Плеханова.













Ремонт теплотрассы





С сегодняшнего дня в Липецке начинается ремонт теплотрассы на улице Октябрьской, что повлияет на движение общественного транспорта. На время работ будет перекрыт участок возле выезда на улицу Карла Маркса. В связи с этим временные изменения коснутся общественного транспорта.









Для пассажиров маршрута № 325 введен особый график: теперь автобусы будут ездить через Петровский рынок не только со среды по воскресенье, а каждый день. Обратный путь сохранится прежним.









Коктейль из одуванчиков





Сегодня отмечают всемирный день застёжки-липучки, ведь именно в этот день в 1958 году швейцарский инженер Жорж де Местраль официально запатентовал свое изобретение.















В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашают скоротать вечер у киноэкрана в кругу единомышленников. В 19:01 в рамках проекта «Истина в кине» покажут комедию «Фаворитка луны». Франция, Италия, СССР, 1984. Комедия абсурда. Режиссёр Отар Иоселиани (18+).













Кадр из фильма

Открытие состоится в «Буксире» (ул. Зегеля, 1) в 20:30. На торжественную церемонию пожалуют такие звёзды, как…. э-э-э … ну, ладно – никто не приедет, но зато состоится показ фильма «Большая птица». Производство Франция, Великобритания, США, Германия, 2024 г. Драма. Режиссёр Андреа Арнольд (18+).





Невероятная инди-драма с Барри Кеоганом, где девочка из трущоб помогает эксцентричному парню найти отца.









Кадр из фильма. Едут, как в соседнее село на дискотеку



Всех излечит исцелит….





51% липчан допускают использование ИИ для диагностики заболеваний и назначения лечения, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Правда: 49% готовы частично довериться технологиям и лишь 2% — полностью.















36% респондентов категорически использования искусственного интеллекта в медицинской сфере: «ИИ недостаточно развит»; «Человека должен лечить только человек»; «Должна быть ответственность за диагноз и лечение».





Лишь 25% липчан, которым поступали предложения сдать биометрию, согласились предоставить данные.















Многие относятся настороженно к их использованию: «Нет уверенности в их сохранности»; «Не верю в гарантированную защиту моей биометрии». Правда, и предложение снять и сохранить отпечатки пальцев делали не всем, а лишь 23% липчан.







С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. 9 микрорайон, 45;- ул. Авиационная, 2а, 31;- ул. Западная, 44;- ул. Ильича, 31а, стр. 31а, 36а, 37а, 38а, 46а;- ул. Ленина, 29, 31, 41, 43;- ул. Черноземная, 32;В частном секторе испытают неудобства жители улиц 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Ватутина, Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Днепровской, Добролюбова, Докучаева, Донецкой, Дружбы, Западной, Зелёной, Ильича, К. Либкнехта, Ковалевской, Ковалёва, Краснодонской, Куйбышева, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Пархоменко, П.Лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Сурикова, Товарищеской, Украинской, Целинной, Цимлянской, Чернозёмной, Энтузиастов, в переулках Лесном, Лесном 2-м, Линейном, Макаренко, Моторном, Моторном 2-м, Рылеева, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.С09:00 до 17:00 обесточат дома:- ул. Васильковая;- ул. Земляничная, 21, 29;- ул. Интернациональная, 41, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 59;- ул. Надежды;- ул. Плеханова,50, 54, 70а, 72;- ул. Пролетарская, 5, 7, 10, 10а:Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Автобусы № 322 и 306 при движении в сторону проспекта Мира будут следовать через улицы Фрунзе и Неделина, минуя Петровский рынок. Обратное направление останется без изменений.Изменения сохранятся, минимум, до 10 июня.А ещё празднуют всемирный день коктейля и всемирный день одуванчика. Коктейлем из этого цветка при случае логично и отпраздновать нынешний вторник.Картина XIX века и китайский фарфор XVIII века попадают в водоворот интриг, афер, законных и не очень манипуляций дюжины персонажей из самых разных слоев общества от воришек и проституток до звезд панк-рока и террористических группировок с неясными целями и задачами. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,2.Это у них там на загнивающем Западе расстилают ковровые дорожки по случаю открытия 78-го Каннского кинофестиваля. Галерея современного искусства «Буксир» решила в ответ ударить «культурным орешником» и теперь буржуи прослезятся, когда узнают, что сегодня у нас в Липецке откроется свой фестиваль кино. Всё, инициатива перехвачена липчанами!А поскольку липецкий зритель в отличие от Каннского отличается умом и сообразительностью, перед началом просмотра прочитают обязательную мини-лекцию, которая поможет понять замысел режиссера – всё, как мы любим. В Каннах лекций перед просмотрами не читают!!!Смотреть кино в «Буксире» не бросят до 24 мая, как и на Каннском кинофестивале.Большинство сторонников технологического прогресса в медицине отмечают: «Человека не надо заменять искусственным разумом, но дать его в помощь — очень даже хорошо»; «Попробовать можно, но доверие — только врачу».