В районах Тракторного, Сокола и 9 микрорайоне отключат холодную воду

13 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат в районах Тракторного, Сокола и в 9 микрорайоне.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, №№ 2а, 31 по улице Авиационной, №№ 29, 31, 41, 43 по улице Ленина, №№ 31а, стр. 31а, 36а, 37а, 38а, 46а по улице Ильича, № 1а в 1-м Театральном переулке. В этот же период без холодной воды останутся жители частного сектора улиц К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, П.Лумумбы, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков Макаренко, Рылеева, 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

13 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 41, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 59 по улице Интернациональной, №№ 50, 54, 70а, 72 по улице Плеханова, №№ 5, 7, 10, 10а по улице Пролетарской, на улицах Надежды, Васильковой, на площади Плеханова..