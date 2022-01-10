Липецкая «королева спорта» начала год с «бронзы»

Софья Провоторова открыла счёт нашим медалям на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге.

Липчанка Софья Провоторова стала «бронзовым» призёром первых крупных соревнований-2022 по легкой атлетике.

В Екатеринбурге прошли «Рождественские старты», посвященные памяти бывшего гендиректора Уральского оптико-механического завода Эдуарда Яламова.

19-летняя Провоторова вышла на старт короткой дистанции в 60 метров. В предварительном забеге она показала 3-й результат среди всех участниц соревнований — 7,63 секунды, а затем в финале улучшила свой результат ещё на 6 сотых секунды — 7,57. Быстрее липчанки бежали только победительница Олеся Солдатова из Краснодарского края — 7,46 и Наталья Комбарова из Челябинска — 7:52.

«Бронза» Провоторовой стала первым успехом липецкой «королевы спорта» в году тигра.

Напомним, что Софью считают восходящей «звёздочкой» липецкой легкой атлетики, в прошлом году она выиграла и зимнее, и летнее первенства России среди юниоров и юниорок (до 20 лет).

Липецкую область в Екатеринбурге представлял и 23-летний Антон Чурилов (на фото слева) в беге на 600 метров, но занял лишь 9-е место среди десятка участников — 1 минута 22,24 секунды. Победил здесь Савелий Савлуков (Краснодарский край/Алтайский край) — 1:18,05.

В качестве участницы «Рождественских стартов» анонсировали и многократную чемпионку России в беге на длинные дистанции Елену Коробкину, но победительница прошлогодних «Рождественских стартов» на этот раз на старт не выходила.