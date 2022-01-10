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48 минут назад
Экс-сотрудница ПФР заявила о лишении льгот семьи при получении высоких процентов по вкладам
Если с депозитов в банках семья получает каждый месяц сумму более одного прожиточного минимума, пособия не назначат.
Высокие проценты по банковским вкладам могут стать поводом для лишения пособий или льгот, - рассказала экс-сотрудница Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова в соцсети "ВКонтакте".
В последнее время становится все больше льгот, которые могут получать граждане с доходами не выше определенного минимума. И проценты, начисленные по банковским вкладам, также в этих доходах учитываются, - говорится в статье "Пять правил для банковских вкладчиков, которые будут действовать в 2022 году".
В частности, в 2021 году утвердили критерии малообеспеченной семьи, которой полагается пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Судя по ним, в пособии откажут, если члены семьи получают проценты по банковским вкладам на сумму свыше одного прожиточного минимума, - отмечается в блоге "Юридические тонкости".
Кроме того, банковские проценты также имеют значение при назначении субсидий на оплату ЖКУ, пособий на ребенка от 3 до 7 лет, а в некоторых регионах — и при установлении пособий ветеранам труда (например, Волгоградская область), - говорится в статье.
Поэтому органы соцзащиты обязательно проверяют наличие вкладов у граждан, которые обращаются за такими выплатами.
Помимо этого, в 2022 году вкладчикам придется заплатить НДФЛ с процентов, которые они получили от банков в прошлом году. ФНС выставит к уплате налог, если суммарно за 2021 год гражданин заработал на вкладах более 42,5 тысяч рублей (13% начисляются на разницу между полученными процентами и необлагаемым доходом).
Проценты считаются полученными в 2021 году (а значит, подпадают под правила налогообложения), если они были перечислены гражданину банком в период с 1 января по 31 декабря 2021 г. (независимо от того, снимал их вкладчик фактически или же оставил у себя на счете), - говорится в блоге.
В последнее время становится все больше льгот, которые могут получать граждане с доходами не выше определенного минимума. И проценты, начисленные по банковским вкладам, также в этих доходах учитываются, - говорится в статье "Пять правил для банковских вкладчиков, которые будут действовать в 2022 году".
В частности, в 2021 году утвердили критерии малообеспеченной семьи, которой полагается пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Судя по ним, в пособии откажут, если члены семьи получают проценты по банковским вкладам на сумму свыше одного прожиточного минимума, - отмечается в блоге "Юридические тонкости".
Кроме того, банковские проценты также имеют значение при назначении субсидий на оплату ЖКУ, пособий на ребенка от 3 до 7 лет, а в некоторых регионах — и при установлении пособий ветеранам труда (например, Волгоградская область), - говорится в статье.
Поэтому органы соцзащиты обязательно проверяют наличие вкладов у граждан, которые обращаются за такими выплатами.
Помимо этого, в 2022 году вкладчикам придется заплатить НДФЛ с процентов, которые они получили от банков в прошлом году. ФНС выставит к уплате налог, если суммарно за 2021 год гражданин заработал на вкладах более 42,5 тысяч рублей (13% начисляются на разницу между полученными процентами и необлагаемым доходом).
Проценты считаются полученными в 2021 году (а значит, подпадают под правила налогообложения), если они были перечислены гражданину банком в период с 1 января по 31 декабря 2021 г. (независимо от того, снимал их вкладчик фактически или же оставил у себя на счете), - говорится в блоге.