На борьбу со снегом вышли тысяча человек и техника

Замечания и предложения по уборке липчане могут направлять в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48.

Сегодня в 11:30 сотрудники муниципального управления благоустройства начали внесение противогололёдных материалов – на городские дороги вышло 13 пескоразбрасывателей. По данным на 15:30 пескосоляной смесью и технической солью однократно обработаны все участки улично-дорожной сети. С 16:00 специалисты приступили к повторной посыпке, сообщает пресс-служба городской администрации. Одновременно продолжался вывоз снега с магистралей. Для этого привлекли восемь механизированных бригад, они работали на улицах Механизаторов, Плеханова, Гагарина, Водопьянова, площадях Театральная, Революции, а также на Лебедянском шоссе, проспекте Мира и других участках. Всего в дневную смену вышли 130 дворников и 77 специализированных машин, в том числе 39 наёмных. Среди них – самосвалы, снегопогрузчики, тракторы, пескоразбрасыватели и грейдеры.



- Большинство дорог уже расчищено, теперь главная задача – вывезти снежную массу, которую сдвинули к обочинам. Проблемы есть на местных, внутриквартальных проездах и в частном секторе. Сейчас там работают около десяти единиц спецтехники, после окончания снегопада число машин увеличим, - сообщил начальник управления Алексей Романчукевич.



Управляющие организации расчищают городские дворы многоквартирных домов. Всего в областном центре их более двух тысяч. На внесение противогололёдных материалов и уборку снега выведено 893 дворника, привлечено 75 тракторов. Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, основная проблема – припаркованный транспорт, который мешает работе спецтехники. В связи с этим липчан просят не оставлять автомобили на внутридворовых проездах.

