Общество

сегодня, 16:10

На борьбу со снегом вышли тысяча человек и техника

32 846
#снег #уборка
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На борьбу со снегом вышли тысяча человек и техника

Замечания и предложения по уборке липчане могут направлять в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48.

Сегодня в 11:30 сотрудники муниципального управления благоустройства начали внесение противогололёдных материалов – на городские дороги вышло 13 пескоразбрасывателей. По данным на 15:30 пескосоляной смесью и технической солью однократно обработаны все участки улично-дорожной сети. С 16:00 специалисты приступили к повторной посыпке, сообщает пресс-служба городской администрации. Одновременно продолжался вывоз снега с магистралей. Для этого привлекли восемь механизированных бригад, они работали на улицах Механизаторов, Плеханова, Гагарина, Водопьянова, площадях Театральная, Революции, а также на Лебедянском шоссе, проспекте Мира и других участках. Всего в дневную смену вышли 130 дворников и 77 специализированных машин, в том числе 39 наёмных. Среди них – самосвалы, снегопогрузчики, тракторы, пескоразбрасыватели и грейдеры.

- Большинство дорог уже расчищено, теперь главная задача – вывезти снежную массу, которую сдвинули к обочинам. Проблемы есть на местных, внутриквартальных проездах и в частном секторе. Сейчас там работают около десяти единиц спецтехники, после окончания снегопада число машин увеличим, - сообщил начальник управления Алексей Романчукевич.

Управляющие организации расчищают городские дворы многоквартирных домов. Всего в областном центре их более двух тысяч. На внесение противогололёдных материалов и уборку снега выведено 893 дворника, привлечено 75 тракторов. Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, основная проблема – припаркованный транспорт, который мешает работе спецтехники. В связи с этим липчан просят не оставлять автомобили на внутридворовых проездах.
32 846
#снег #уборка
1

Комментарии (32)

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Ксения

4 минуты назад
Не почищено нигде.ни одного дворника из подъезда не выйти ...на дорогах не одной уборочной техники..куда же они все вышли хоть посмотреть)))
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Липчанин

8 минут назад
Хватит врать, ведь все взрослые люди, ни одной единицы техники, ни одного человека с лопатой, стыдно должно быть мэру, что город погряз в снегу и грязи.
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Aлексей н.

8 минут назад
пр.Строителей почищен. но, когда добирался с работы, реально только ОДЫН ТЭХНИКА видел. трактор чистил пешеходную дорогу у ТЦ Москва. больше нигде не видел. Зато отчет прилетел "с опережением графика" )))))
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Мрот

8 минут назад
Кто-то,видимо, заказал это сообщение! Только вернулись домой. Слава Богу!!!Надежда только на Всевышнего, ибо дорого не чищены.Видели один трактор в районе Сырского.Сколько не всматривались, дворников замечено не было Уважаемые власти!Это не последний снег в этом году, примите ,наконец, адекватные меры! А то зарплаты и пенсии у вас совсем не соответствуют вашей работе.
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Дед

13 минут назад
Они вышли но их никто не видел!
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Илья

16 минут назад
Дайте электричество в сселки! Мы замерзаем!
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Людмила

16 минут назад
Роман, Машины с пескосмесью и тракторы, необходимые для очистки, просто катаются по городу, даже основные улицы не расчищены. Чистят там, где гуляет губернатор, а остальные по снегу преодолевают препятствия. Машины и тракторы даже не опускают лопаты, просто катаются.
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мама, дорогая

19 минут назад
Где все эти, о ком написано в репортаже ?! Сейчас гуляла по ул Катукова-Меркулова- ни машинам не проехать, ни людям не пройти ......
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Всё понятно

21 минуту назад
Ждём весны.
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Куст

24 минуты назад
А, не к Марту а к маю.
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