Происшествия

10 минут назад

«Водитель высаживает пассажиров и подвергает жизнь людей опасности»

2 227
#нарушение ПДД

За нарушением ПДД заметили водителя муниципального автобуса.

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Сегодня днем водитель Сергей Иванов стал свидетелем нарушения правил дорожного движения со стороны шофера городского автобуса. Водитель маршрута №17 в районе 19 микрорайона высаживал и забирал пассажиров не из специально сделанного для общественного транспорта кармана у остановки, а на середине проезжей части.

- Водитель высаживает пассажиров из среднего ряда, создавая помеху для движения и подвергая жизнь людей опасности, - считает Сергей Иванов. Его мнение подтверждает запись с видеорегистратора.

Пару недель назад на аналогичном нарушении поймали водителя маршрутки №324. Мужчину быстро вычислили и составили на него протокол по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».
2 227
#нарушение ПДД

Комментарии (2)

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н-дя

2 минуты назад
Стукач,а ниче если остановки не очищены от снега.
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Автору видео:

5 минут назад
Сам и помешал автобуснику заехать в карман!
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