Происшествия
10 минут назад
«Водитель высаживает пассажиров и подвергает жизнь людей опасности»
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За нарушением ПДД заметили водителя муниципального автобуса.
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Сегодня днем водитель Сергей Иванов стал свидетелем нарушения правил дорожного движения со стороны шофера городского автобуса. Водитель маршрута №17 в районе 19 микрорайона высаживал и забирал пассажиров не из специально сделанного для общественного транспорта кармана у остановки, а на середине проезжей части.
- Водитель высаживает пассажиров из среднего ряда, создавая помеху для движения и подвергая жизнь людей опасности, - считает Сергей Иванов. Его мнение подтверждает запись с видеорегистратора.
Пару недель назад на аналогичном нарушении поймали водителя маршрутки №324. Мужчину быстро вычислили и составили на него протокол по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».
- Водитель высаживает пассажиров из среднего ряда, создавая помеху для движения и подвергая жизнь людей опасности, - считает Сергей Иванов. Его мнение подтверждает запись с видеорегистратора.
Пару недель назад на аналогичном нарушении поймали водителя маршрутки №324. Мужчину быстро вычислили и составили на него протокол по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».
2 227
н-дя
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