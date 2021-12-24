Происшествия
30 минут назад
«Пассажиров высаживают посередине проезжей части»
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Водителя автобуса уже нашли и наказали.
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В редакцию GOROD48 прислали ролик, записанный видеорегистратором 22 декабря. На нём запечатлено, как автобус 324-го маршрута высаживает пассажиров посередине дороги.
- Вот так водитель пассажирского транспорта спокойно выпускает людей на середине проезжей части. Госномер автобуса м674са48, - сообщил автор обращения в редакцию.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, водителя автобуса уже установили и привлекли к ответственности.
На 61-летнего мужчину составили протокол по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».
- Вот так водитель пассажирского транспорта спокойно выпускает людей на середине проезжей части. Госномер автобуса м674са48, - сообщил автор обращения в редакцию.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, водителя автобуса уже установили и привлекли к ответственности.
На 61-летнего мужчину составили протокол по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».
7 755
Животиков
маршрутка 303
водитель
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