«Пассажиров высаживают посередине проезжей части»

Водителя автобуса уже нашли и наказали.

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В редакцию GOROD48 прислали ролик, записанный видеорегистратором 22 декабря. На нём запечатлено, как автобус 324-го маршрута высаживает пассажиров посередине дороги.



- Вот так водитель пассажирского транспорта спокойно выпускает людей на середине проезжей части. Госномер автобуса м674са48, - сообщил автор обращения в редакцию.



Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, водителя автобуса уже установили и привлекли к ответственности.



На 61-летнего мужчину составили протокол по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».