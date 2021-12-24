Происшествия

30 минут назад

«Пассажиров высаживают посередине проезжей части»

7 755
#ПДД #нарушение
1

Водителя автобуса уже нашли и наказали.

Загрузка плеера
В редакцию GOROD48 прислали ролик, записанный видеорегистратором 22 декабря. На нём запечатлено, как автобус 324-го маршрута высаживает пассажиров посередине дороги.

- Вот так водитель пассажирского транспорта спокойно выпускает людей на середине проезжей части. Госномер автобуса м674са48, - сообщил автор обращения в редакцию.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, водителя автобуса уже установили и привлекли к ответственности.

На 61-летнего мужчину составили протокол по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».
7 755
#ПДД #нарушение
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Животиков

3 минуты назад
регистратора тоже нагнуть за проезд через 2 сплошные
ответить

маршрутка 303

3 минуты назад
Кому не нравится ?! Ходите тогда пешком !!
ответить

водитель

3 минуты назад
уберите автохамов с остановок ОТ, которым автобусы и пассажиры мешают жить.
ответить

А сам

4 минуты назад
Ничего не нарушил шрайбикусь.
ответить

Эксперт

10 минут назад
Это частое дело в Липецке лично видел много раз как совершенно разные автобусы высаживали пассажиров не на остановках а по требованиям пассажиров которым не терпится выйти поэтому водители останавливают в не пложенных местах не по своей воли прошу это учитывать и штрафовать тех пассажиров которые и нарушают закон должен быть честным.
ответить

Первый кнут тебе)

19 минут назад
Хорошо что щас не 37 год))))) Одни Терпилы Терпилы Терпилы!!!!
ответить

Ибо

22 минуты назад
нечего лезть в крайнюю левую полосу. Взяли моду отъезжая от остановки лезть в левую полосу поперек движения, а через 200 метров - опять в правую и поперек движения.
ответить

Еще в рубрике

«Вынул нож, торчащий из трупа одного брата, чтобы напасть на второго»
#Убийство #прокуратура
«Вынул нож, торчащий из трупа одного брата, чтобы напасть на второго»

9 минут назад

Происшествия
Известный липецкий блогер просит прокуратуру выяснить, кто заманивает детей в подвал
#подвал #дети
12
Известный липецкий блогер просит прокуратуру выяснить, кто заманивает детей в подвал

сегодня, 14:30

Происшествия
Перед поворотом на Ссёлки автомобиль врезался в отбойник
#ДТП
8
Перед поворотом на Ссёлки автомобиль врезался в отбойник

сегодня, 12:59

Происшествия
Злодей по электронной почте «заминировал» липецкие торговые центры
#Ложный вызов #сообщение о трерроризме #прокуратура
5
Злодей по электронной почте «заминировал» липецкие торговые центры

сегодня, 12:31

Происшествия
90-летнюю женщину ограбили на улице
#ограбление #грабеж
6
90-летнюю женщину ограбили на улице

сегодня, 11:54

Происшествия
Мошенники обманули липчан на 282 миллиона рублей
#мошенничество
15
Мошенники обманули липчан на 282 миллиона рублей

сегодня, 11:23

Происшествия