Происшествия

сегодня, 21:38

На трассе Хлевное-Липецк улетели в кювет два автомобиля

9 1161
#ДТП
3

И там столкнулись.

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Автомобилисты предупреждают друг друга об опасностях, которые подстерегают на трассе Хлевное-Липецк. По мнению водителей, причинами ДТП на этой дороге могли стать не только неосторожность при управлении и сложные погодные условия, но и ремонт дороги.

Курьезное ДТП произошло 2 января в 11:39 на 32-м километре дороги Хлевное-Липецк.  

- Вчера несколько машин улетело с дороги благодаря снятому куску асфальта: сняли 15 сантиметров покрытия от обочины, - предполагает одна из участниц ДТП. - Первая улетела я на автомобиле «Лада Гранта». Через 10 минут по такой же траектории съехала в кювет «Лада Ларгус» и врезалась в «Ладу Калину» уже в кювете.  

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Это ДТП обошлось без пострадавших.

Но сегодня в ДТП на 39-м километре дороги Хлевное-Липецк пострадали 5 человек, четверых, в том числе грудного ребёнка, госпитализировали. 



9 1161
#ДТП
3

Комментарии (9)

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Ветеран умственного труда

10 минут назад
Написано "собственно ручно". Уровень однако
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парторг

22 минуты назад
Почему мэр никого не мобилизует в паблике,где амбиции и креатив,почему бы не провести снежное пати,выйти с лопатами и почистить трассу или раскрасит из баллончиков опасные участки???!!!!
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старый

28 минут назад
Конечно же скажут,что коммунисты виноваты.
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indezit

36 минут назад
Бабы вытворяют
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097

42 минуты назад
Службы отвечающие за дороги, вы ждёте пока весна придет и все само растает работать надо
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Авто из металла

48 минут назад
Обошлось без пострадавших
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а че

49 минут назад
А почему нет фото,яко бы снятого куска асфальта?Зачем выкладывать фото конечностей с куском бумаги?
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Не гость

57 минут назад
Куда Хлевенские так торопятся?
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Skrip

58 минут назад
Вопрос ,почему курьёзное.Разгильдяйство ремонтников.
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