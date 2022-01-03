Происшествия
сегодня, 21:38
На трассе Хлевное-Липецк улетели в кювет два автомобиля
И там столкнулись.
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Автомобилисты предупреждают друг друга об опасностях, которые подстерегают на трассе Хлевное-Липецк. По мнению водителей, причинами ДТП на этой дороге могли стать не только неосторожность при управлении и сложные погодные условия, но и ремонт дороги.
Курьезное ДТП произошло 2 января в 11:39 на 32-м километре дороги Хлевное-Липецк.
- Вчера несколько машин улетело с дороги благодаря снятому куску асфальта: сняли 15 сантиметров покрытия от обочины, - предполагает одна из участниц ДТП. - Первая улетела я на автомобиле «Лада Гранта». Через 10 минут по такой же траектории съехала в кювет «Лада Ларгус» и врезалась в «Ладу Калину» уже в кювете.
Это ДТП обошлось без пострадавших.
Но сегодня в ДТП на 39-м километре дороги Хлевное-Липецк пострадали 5 человек, четверых, в том числе грудного ребёнка, госпитализировали.
Курьезное ДТП произошло 2 января в 11:39 на 32-м километре дороги Хлевное-Липецк.
- Вчера несколько машин улетело с дороги благодаря снятому куску асфальта: сняли 15 сантиметров покрытия от обочины, - предполагает одна из участниц ДТП. - Первая улетела я на автомобиле «Лада Гранта». Через 10 минут по такой же траектории съехала в кювет «Лада Ларгус» и врезалась в «Ладу Калину» уже в кювете.
Это ДТП обошлось без пострадавших.
Но сегодня в ДТП на 39-м километре дороги Хлевное-Липецк пострадали 5 человек, четверых, в том числе грудного ребёнка, госпитализировали.
Ветеран умственного труда
парторг
старый
indezit
097
Авто из металла
а че
Не гость
Skrip