Коронавирус

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За сутки в Липецкой области выявили 174 случая COVID-19, 10 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 174 случая COVID-19, 10 человек умерли

Для сравнения: 30 декабря 2020 года были выявлены 164 случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 174 новых случая коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 218 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 901 случай COVID-19, выздоровели 77 467 человек, умерли 2 793 человека.

В России за сутки выявлены 21 073 случая COVID-19, выздоровели 21 073 человека, умерли — 926 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 10 479 344 случая COVID-19, выздоровели 9 423 227 человек, умерли — 307 948 человек.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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гость

47 минут назад
По количеству больных и умерших можно судить о уровне медицины в регионе.Достаточно сравнить нас с соседними областями и становится все понятно.
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Гость

51 минуту назад
Неужели началась новая волна? Возможно пора уходить жить в тайгу или все вымрем.
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