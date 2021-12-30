Коронавирус
сегодня, 11:51
За сутки в Липецкой области выявили 174 случая COVID-19, 10 человек умерли
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Для сравнения: 30 декабря 2020 года были выявлены 164 случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 174 новых случая коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 218 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 901 случай COVID-19, выздоровели 77 467 человек, умерли 2 793 человека.
В России за сутки выявлены 21 073 случая COVID-19, выздоровели 21 073 человека, умерли — 926 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 479 344 случая COVID-19, выздоровели 9 423 227 человек, умерли — 307 948 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 901 случай COVID-19, выздоровели 77 467 человек, умерли 2 793 человека.
В России за сутки выявлены 21 073 случая COVID-19, выздоровели 21 073 человека, умерли — 926 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 479 344 случая COVID-19, выздоровели 9 423 227 человек, умерли — 307 948 человек.
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