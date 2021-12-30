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сегодня, 09:55
ПФР расширит меры соцподдержки и упростит получение выплат в 2022 году
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Для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда.
С 2022 года Пенсионный фонд России начнет предоставлять гражданам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд, - сообщается на сайте ПФР.
Речь идет о разных категориях граждан. В частности, это семьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.
Кроме того это пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.
Также меры коснутся социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении "Маяк", испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.
При этом отмечается, что россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, с 2022 года обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд РФ.
Уточняется, что условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в ПФР их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств.
Для семей погибших военнослужащих, в частности, с 2022 года будет отменена обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. Планируется, что соответствующие сведения Пенсионный фонд запросит из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
В результате для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу ПФР. В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в начале следующего года.
Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно также через многофункциональные центры госуслуг. На сегодняшний день больше чем в половине регионов отделения Пенсионного фонда уже расширили действующие соглашения с МФЦ, чтобы принимать обращения граждан за переданными мерами поддержки. В дальнейшем оформить выплаты через МФЦ можно будет во всех регионах, - отмечается в пресс-релизе ПФР.
Кроме сокращения количества документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также сократятся сроки их назначения. Сейчас оформление большинства выплат может занимать до месяца. Со следующего года это станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления на выплаты отделения ПФР будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.
Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.
В феврале 2022 года пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Получить информацию по вопросам назначения различных выплат, передаваемых ПФР из органов соцзащиты, можно по справочным телефонам региональных отделений Пенсионного фонда или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.
Речь идет о разных категориях граждан. В частности, это семьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.
Кроме того это пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.
Также меры коснутся социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении "Маяк", испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.
При этом отмечается, что россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, с 2022 года обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд РФ.
Уточняется, что условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в ПФР их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств.
Для семей погибших военнослужащих, в частности, с 2022 года будет отменена обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. Планируется, что соответствующие сведения Пенсионный фонд запросит из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
В результате для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу ПФР. В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в начале следующего года.
Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно также через многофункциональные центры госуслуг. На сегодняшний день больше чем в половине регионов отделения Пенсионного фонда уже расширили действующие соглашения с МФЦ, чтобы принимать обращения граждан за переданными мерами поддержки. В дальнейшем оформить выплаты через МФЦ можно будет во всех регионах, - отмечается в пресс-релизе ПФР.
Кроме сокращения количества документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также сократятся сроки их назначения. Сейчас оформление большинства выплат может занимать до месяца. Со следующего года это станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления на выплаты отделения ПФР будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.
Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.
В феврале 2022 года пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Получить информацию по вопросам назначения различных выплат, передаваемых ПФР из органов соцзащиты, можно по справочным телефонам региональных отделений Пенсионного фонда или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.
3638