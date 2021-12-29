Происшествия
сегодня, 15:59
В Липецкой области гражданин Словакии задавил пешехода и погубил своего пассажира
Иностранца задержали в Германии, передали в Россию, а теперь осудили.
Задонский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя села Камиенка района Стара Любовня Словацкой Республики.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 7 марта 2017 года в период с 22:00 до 23:00 иностранец, работавший водителем большегруза в транспортной компании и перевозящий полимерные материалы из Венгрии в город Азов Ростовской области, устроил смертельное ДТП в Задонском районе.
Управляя технически исправным большегрузным автомобилем «IVECO STRALIS» с цистерной-полуприцепом, житель Словакии двигался по платному участку в районе 420-го километра трассы федерального значения М-4 «Дон» со стороны Воронежа в направлении города Москвы со скоростью около 90 км/ч. В какой-то момент водитель отвлёкся на установленный в машине тахограф — пришло время ему меняться местами с напарником, и он решил в этом улдостовериться. В это время на правом краю дороги стояли автомобили «ВАЗ-21093» и «МАН—19414» с полуприцепом, и из-за «ВАЗа» вышел пешеход. Автомобиль «IVECO» врезался в полуприцеп и сбил пешехода.
В результате ДТП пешеход и пассажир «Ивеко» - тоже гражданин Словакии скончались на месте происшествия до приезда «Скорой помощи». У погибшего 33-летнего напарника водителя «Ивеко» остались трое несовершеннолетних детей.
Погибший пешеход был водителем грузовика «МАНа» — он был в рейсе из Владикавказа в Москву. Его напарник рассказал, что по пути они увидели на дороге сломанный легковой автомобиль с осетинскими госномерами, у которого спустило колесо, и решили остановиться, чтобы помочь земляку. Но доброе дело обернулось трагедией. Один из мужчин на некоторое время задержался в салоне машины — ему позвонила жена, другой вышел, передал земляку, компрессор, чтобы тот накачал колесо… Сразу после этого он был насмерть сбит большегрузом.
Следствие пришло к выводу, что водитель «Ивеко» нарушил требования пунктов 9, 10 и 10.1 Правил дорожного движения, предписывающих водителю соблюдать безопасные дистанцию и боковой интервал и контролировать скорость.
В ходе расследования уголовного дела подсудимый скрылся и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2020 года его задержали власти Германии и передали правоохранительным органам России.
По части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» суд приговорил гражданина Словакии к трём годам лишения свободы в колонии –поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. При этом в срок наказания ему зачтут время ареста немецкими властями и содержание под стражей в России.
Мать погибшего пешехода также заявила требование компенсации морального вреда в сумме один миллион рублей, вопрос сумме ущерба рассмотрят отдельно в порядке гражданского судопроизводства.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 7 марта 2017 года в период с 22:00 до 23:00 иностранец, работавший водителем большегруза в транспортной компании и перевозящий полимерные материалы из Венгрии в город Азов Ростовской области, устроил смертельное ДТП в Задонском районе.
Управляя технически исправным большегрузным автомобилем «IVECO STRALIS» с цистерной-полуприцепом, житель Словакии двигался по платному участку в районе 420-го километра трассы федерального значения М-4 «Дон» со стороны Воронежа в направлении города Москвы со скоростью около 90 км/ч. В какой-то момент водитель отвлёкся на установленный в машине тахограф — пришло время ему меняться местами с напарником, и он решил в этом улдостовериться. В это время на правом краю дороги стояли автомобили «ВАЗ-21093» и «МАН—19414» с полуприцепом, и из-за «ВАЗа» вышел пешеход. Автомобиль «IVECO» врезался в полуприцеп и сбил пешехода.
В результате ДТП пешеход и пассажир «Ивеко» - тоже гражданин Словакии скончались на месте происшествия до приезда «Скорой помощи». У погибшего 33-летнего напарника водителя «Ивеко» остались трое несовершеннолетних детей.
Погибший пешеход был водителем грузовика «МАНа» — он был в рейсе из Владикавказа в Москву. Его напарник рассказал, что по пути они увидели на дороге сломанный легковой автомобиль с осетинскими госномерами, у которого спустило колесо, и решили остановиться, чтобы помочь земляку. Но доброе дело обернулось трагедией. Один из мужчин на некоторое время задержался в салоне машины — ему позвонила жена, другой вышел, передал земляку, компрессор, чтобы тот накачал колесо… Сразу после этого он был насмерть сбит большегрузом.
Следствие пришло к выводу, что водитель «Ивеко» нарушил требования пунктов 9, 10 и 10.1 Правил дорожного движения, предписывающих водителю соблюдать безопасные дистанцию и боковой интервал и контролировать скорость.
В ходе расследования уголовного дела подсудимый скрылся и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2020 года его задержали власти Германии и передали правоохранительным органам России.
По части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» суд приговорил гражданина Словакии к трём годам лишения свободы в колонии –поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. При этом в срок наказания ему зачтут время ареста немецкими властями и содержание под стражей в России.
Мать погибшего пешехода также заявила требование компенсации морального вреда в сумме один миллион рублей, вопрос сумме ущерба рассмотрят отдельно в порядке гражданского судопроизводства.
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