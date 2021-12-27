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Сожительница директора цирка показала убийце тайник с ключом от дома
Председатель Липецкого районного суда Татьяна Панченко поддержала арест, как меру пресечения для 51-летнего гражданина Азербайджана Исмаилова, подозреваемого в убийстве 66-летнего Владимира Гапонова.
Исходя из представленных суду материалов, 24 декабря Исмаилов попал в дом убитого с помощью ключа, который оставила для него сожительница Гапонова. По версии следствия, Исмаилов избивал Владимира Гапонова в доме и на улице. Спустя два дня убийцу задержали полицейские. Вину в совершении преступления он не отрицал ни при задержании, ни в суде.
Подозреваемый не возражал против ареста
- Причастность Исмаилова к убийству подтверждается его признательными показаниями, результатами осмотра места происшествия, в ходе которого были изъяты следы преступления. Иная мера пресечения, как заключение под стражу, в отношении Исмаилова не может быть выбрана. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. К тому же он ранее привлекался к уголовной ответственности и находится в федеральном розыске по подозрению в совершении другого убийства, - заявил в своем слове Дмитрий Казаков.
Информация о причастности Исмаилова к другим преступлениям поступила незадолго до заседания суда
Позицию следствия поддержал прокурор. Судья Татьяна Панченко, оценив собранные материалы, сочла безальтернативной меру пресечения для Исмаилова в виде заключения под стражу до 25 февраля 2022 года.
Председатель Липецкого районного суда Татьяна Панченко поддержала арест Исмаилова на время следствия
Напомним, что тело 66-летнего директора цирка «Молодые сердца» Владимира Гапонова было обнаружено 25 декабря в его доме на улице Октябрьской в селе Косыревка.
Как выяснилось, 24 декабря в Косыревку приехал из Московской области для выяснения отношений с Владимиром Гапоновым, сожителем его бывшей жены, 51-летний гражданин Азербайджана Исмаилов. Мужчины поссорились и Исмаилов избил хозяина дома до смерти. После избиения он отправился в Московскую область.
«По поручению следователя регионального СКР сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области и ГУУР МВД России в кратчайшие сроки было установлено местонахождение подозреваемого. Оперативники выехали в Московскую область, задержали подозреваемого и доставили в следственный отдел для проведения следственных действий. При допросе он не стал отрицать вину, пояснил следователю обстоятельства произошедшего и подтвердил показания в ходе их проверки на месте происшествия», - сообщила ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Вера