Происшествия

сегодня, 19:31

Сожительница директора цирка показала убийце тайник с ключом от дома

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#убийство
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Председатель Липецкого районного суда Татьяна Панченко поддержала арест, как меру пресечения для 51-летнего гражданина Азербайджана Исмаилова, подозреваемого в убийстве 66-летнего Владимира Гапонова.

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Об избрании меры пресечения ходатайствовал старший следователь Следственного отдела по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области Дмитрий Казаков.++

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Исходя из представленных суду материалов, 24 декабря Исмаилов попал в дом убитого с помощью ключа, который оставила для него сожительница Гапонова. По версии следствия, Исмаилов избивал Владимира Гапонова в доме и на улице. Спустя два дня убийцу задержали полицейские. Вину в совершении преступления он не отрицал ни при задержании, ни в суде.

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Подозреваемый не возражал против ареста

- Причастность Исмаилова к убийству подтверждается его признательными показаниями, результатами осмотра места происшествия, в ходе которого были изъяты следы преступления. Иная мера пресечения, как заключение под стражу, в отношении Исмаилова не может быть выбрана. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. К тому же он ранее привлекался к уголовной ответственности и находится в федеральном розыске по подозрению в совершении другого убийства, - заявил в своем слове Дмитрий Казаков.

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Информация о причастности Исмаилова к другим преступлениям поступила незадолго до заседания суда

Позицию следствия поддержал прокурор. Судья Татьяна Панченко, оценив собранные материалы, сочла безальтернативной меру пресечения для Исмаилова в виде заключения под стражу до 25 февраля 2022 года. 

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Председатель Липецкого районного суда Татьяна Панченко поддержала арест Исмаилова на время следствия

Напомним, что тело 66-летнего директора цирка «Молодые сердца» Владимира Гапонова было обнаружено 25 декабря в его доме на улице Октябрьской в селе Косыревка.
Как выяснилось, 24 декабря в Косыревку приехал из Московской области для выяснения отношений с Владимиром Гапоновым, сожителем его бывшей жены, 51-летний гражданин Азербайджана Исмаилов. Мужчины поссорились и Исмаилов избил хозяина дома до смерти. После избиения он отправился в Московскую область. 

«По поручению следователя регионального СКР сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области и ГУУР МВД России в кратчайшие сроки было установлено местонахождение подозреваемого. Оперативники выехали в Московскую область, задержали подозреваемого и доставили в следственный отдел для проведения следственных действий. При допросе он не стал отрицать вину, пояснил следователю обстоятельства произошедшего и подтвердил показания в ходе их проверки на месте происшествия», - сообщила ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#убийство
1

Комментарии (1)

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Вера

17 минут назад
Вечная память Володе.Скорбим все задонские,с кем рос,учился,работал.
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