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14 минут назад

Дело об избиении фельдшера скорой в Ельце ушло в суд

Ельчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокурор Ельца направил в суд уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в избиении 31-летнего фельдшера скорой помощи.
 
Напомним, 3 марта во время работы бригады скорой медицинской помощи в Ельце по адресу вызова возник конфликт. По данным следствия, подозреваемый нанес фельдшеру удар кулаком в лицо, в результате чего причинил ему телесные повреждения. 
 
Об обстоятельствах нападения на фельдшера рассказывала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина:
«Бригада приехала на вызов к молодому человеку в неадекватном состоянии. Тот от осмотра отказался. Вместе с молодым человеком дома находились три женщины. Одна из них пожаловалась на плохое самочувствие и попросила померить давление. В момент общения с женщиной 31-летний фельдшер скорой получил удар в лицо».

По словам Лилии Самошиной, от удара фельдшер потерял сознание. Его доставили в городскую больницу Ельца имени Семашко в состоянии шока и в прединсультном состоянии с сотрясением мозга, переломом костей носа.

Со слов главврача Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александра Игнатовского, это было первое серьезное нападение на персонал скорой помощи в 2026 году.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, фельдшеру скорой медицинской помощи ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» диагностировали закрытую черепно-лицевую травму в виде закрытого перелома носа со смещением и сотрясение головного мозга.
 
Следствием действия обвиняемого квалифицированы по п.п. «б, д.» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ельчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

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