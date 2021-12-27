Происшествия

39 минут назад

В Косыревке найден труп руководителя цирка «Молодые сердца» Владимира Гапонова

6 1832
#труп
1
В Косыревке найден труп руководителя цирка «Молодые сердца» Владимира Гапонова

Смерть носит криминальный характер.

В селе Косыревка Липецкого района найден труп 66-летнего руководителя цирка «Молодые сердца» Владимира Гапонова.

По данным GOROD48, его смерть носит криминальный характер. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины.
6 1832
#труп
1

Комментарии (6)

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Липчанин

17 минут назад
Первый раз слышу про Липецкий цирк
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нет

19 минут назад
да, .. в этом цике нет животных. есть только номер с голубями. но сомневаюсь, что их бьют палками
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АНОНИМ

20 минут назад
КАК В КАВЭЭНЕ . ВСЯ-Я НА-ША ЖИ-З-НЬ...ИГ-РА-А ! КРУГОМ ТВОРИТСЯ СПЛОШНОЙ ...ЦИРК ! МОЖНО ДЕТЕКТИВНЫЕ ФИЛЬМЫ , СНИМАТЬ !
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АНОНИМ

24 минуты назад
ЛЮДИ ГОВОРЯТ, НА СЫРСКОМ РУДНИКЕ ЕСТЬ НАРКОМАНЫ , И АЛКОГОЛИКОВ НИМАЛО , НА КОСЫРЕВКЕ , ЧТО РЯДОМ , НИБОСЬ - ТОЖЕ САМОЕ ?! НИ НАДО БЫЛО НИ С КЕМ - ЧУЖИМИ ...- СВЯЗЫВАТЬСЯ !. ВОТ ВАМ И РЕЗУЛЬТАТ ! ТАК ЧТО ЛЮДИ УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ , ТОВ. ПУТИН И ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ И ...БЕЗ КАВИДА , КТО ОТ ЧЕГО !!!.
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Липчанин

28 минут назад
Где крутятся много нелегальных денег там и криминал. Почему не сделать как сделали многии страны, лимит на покупку наличными и все. К примеру, все что стоит больше пяти тысяч расплачиваться наличкой запретить.
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да

35 минут назад
Цирки пора закрыть чтобы не мучили там животных и не били их на дрессировке палками
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