Происшествия
39 минут назад
В Косыревке найден труп руководителя цирка «Молодые сердца» Владимира Гапонова
Смерть носит криминальный характер.
В селе Косыревка Липецкого района найден труп 66-летнего руководителя цирка «Молодые сердца» Владимира Гапонова.
По данным GOROD48, его смерть носит криминальный характер. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины.
По данным GOROD48, его смерть носит криминальный характер. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины.
Липчанин
нет
АНОНИМ
АНОНИМ
Липчанин
да