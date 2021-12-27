Руководителя цирка «Молодые сердца» забил до смерти бывший муж его сожительницы

51-летний азербайджанец приехал в Липецк для выяснения отношений из Московской области.

25 декабря частном доме на улице Октябрьской в селе Косыревка было обнаружено тело 66-летнего руководителя цирка «Молодые сердца» Владимира Гапонова со множественными травмами. При осмотре места происшествия правоохранители получили доказательства причастности к его смерти 51-летнего гражданина Азербайджана, проживающего на территории Московской области.

«По поручению следователя регионального СКР сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области и ГУУР МВД России в кратчайшие сроки было установлено местонахождение подозреваемого. Оперативники выехали в Московскую область, задержали подозреваемого и доставили в следственный отдел для проведения следственных действий. При допросе он не стал отрицать вину, пояснил следователю обстоятельства произошедшего и подтвердил показания в ходе их проверки на месте происшествия», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.Как выяснилось, 24 декабря 51-летний мужчина приехал в Липецк на такси для выяснения отношений с Владимиром Гапоновым - сожителем его бывшей жены. Мужчины поссорились и гость избил хозяина дома до смерти. После избиения подозреваемый отправивился в Московскую область.Установлено, что ранее задержанный уже был судим за причинение тяжкого вреда и разбой.