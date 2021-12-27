Общество

55 минут назад

Руководителя цирка «Молодые сердца» забил до смерти бывший муж его сожительницы

2 2059
#убийство
4
Руководителя цирка «Молодые сердца» забил до смерти бывший муж его сожительницы

51-летний азербайджанец приехал в Липецк для выяснения отношений из Московской области.

25 декабря частном доме на улице Октябрьской в селе Косыревка было обнаружено тело 66-летнего руководителя цирка «Молодые сердца» Владимира Гапонова со множественными травмами. При осмотре места происшествия правоохранители получили доказательства причастности к его смерти  51-летнего гражданина Азербайджана, проживающего на территории Московской области.

«По поручению следователя регионального СКР сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области и ГУУР МВД России в кратчайшие сроки было установлено местонахождение подозреваемого. Оперативники выехали в Московскую область, задержали подозреваемого и доставили в следственный отдел для проведения следственных действий. При допросе он не стал отрицать вину, пояснил следователю обстоятельства произошедшего и подтвердил показания в ходе их проверки на месте происшествия», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
.   
Как выяснилось, 24 декабря 51-летний мужчина приехал в Липецк на такси для выяснения отношений с Владимиром Гапоновым - сожителем его бывшей жены. Мужчины поссорились и гость избил хозяина дома до смерти. После избиения подозреваемый отправивился в Московскую область. 

Установлено, что ранее задержанный уже был судим за причинение тяжкого вреда и разбой. 
2 2059
#убийство
4

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

9 минут назад
Ну и времена - Убить человека - как Чихнуть.
ответить

отец Дормидонт

15 минут назад
Наглядный пример что надо жить в законном браке с супругой, а не с молодыми сожительницами
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область – на 39 месте по привлекательности труда для пенсионеров
#пенсионная реформа
2
Липецкая область – на 39 месте по привлекательности труда для пенсионеров

57 минут назад

Общество
Деды Морозы и Снегурочки проехались по Липецку на велосипедах
#Новый год #Дед Мороз
6
Деды Морозы и Снегурочки проехались по Липецку на велосипедах

сегодня, 13:18

Общество
НЛМК и Росатом начинают сотрудничество в сфере производства водорода
#Росатом #производство водорода
НЛМК и Росатом начинают сотрудничество в сфере производства водорода

сегодня, 12:49

Общество
Кататься с необорудованных горок запретили
#дети #горки #несчастный случай
25
Кататься с необорудованных горок запретили

сегодня, 11:45

Общество
«Люди, к сожалению, уходят и уходят они от осложнений, которые вызывает COVID-19»
#Александр Ильин #итоги года
25
«Люди, к сожалению, уходят и уходят они от осложнений, которые вызывает COVID-19»

сегодня, 10:43

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество