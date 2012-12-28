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Общество
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53 минуты назад
У юриста отсудили 120 000 рублей
Благодаря вмешательству прокуратуры клиенту удалось вернуть деньги и получить компенсацию морального вреда.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, липчанин заключил с индивидуальным предпринимателем договор на оказание юридических услуг и заплатил за них более 100 тысяч рублей. Однако юрист не выполнил взятые на себя обязательства, фактически не оказав потребителю обещанную правовую помощь.
Но через суд удалось расторгнуть договор, взыскать с предпринимателя уплаченную сумму, а также компенсировать моральный вред – клиенту выплатили плюсом 20 000 рублей.
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