У юриста отсудили 120 000 рублей

Благодаря вмешательству прокуратуры клиенту удалось вернуть деньги и получить компенсацию морального вреда.





Но через суд удалось расторгнуть договор, взыскать с предпринимателя уплаченную сумму, а также компенсировать моральный вред – клиенту выплатили плюсом 20 000 рублей.



По иску прокуратуры Советского района Липецка суд обязал недобросовестного юриста вернуть деньги клиенту-инвалиду второй группы.По данным пресс-службы областной прокуратуры, липчанин заключил с индивидуальным предпринимателем договор на оказание юридических услуг и заплатил за них более 100 тысяч рублей. Однако юрист не выполнил взятые на себя обязательства, фактически не оказав потребителю обещанную правовую помощь.