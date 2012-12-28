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В Матырском отключат холодную воду
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33 минуты назад
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В Матырском отключат холодную воду

26 июня «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы по адресам: переулок Жасминовый, 12, улица Физкультурная, 7 – без холодной воды временно останутся жители Матырского, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, №№ вл. 3, вл. 3/4 по улице Саратовской, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, в частном секторе улиц Малиновой, Грушевой, Ромашковой, Земляничной, Васильковой, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Знаменского, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Красивой, Полунина, переулков Каштанового, Виноградного, Жасминового.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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Комментарии (1)

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Местный
9 минут назад
Что за дичь? На Ромашковой скважины. 7 лет с водой бартует администрация. По бумагам похоже что есть. Надо у прокуратуры наверное спросить.
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