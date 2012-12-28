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Общество
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33 минуты назад
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В Матырском отключат холодную воду
26 июня «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы по адресам: переулок Жасминовый, 12, улица Физкультурная, 7 – без холодной воды временно останутся жители Матырского, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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