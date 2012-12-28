С «Овощей Черноземья» взыскали более 69 миллионов рублей нанесенного почвам ущерба

Суд удовлетворил иск прокуратуры.

Удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с ООО «Овощи Черноземья» компенсации причиненного почвам ущерба в сумме более 69 миллионов рублей.«Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Установлено, что ООО «Овощи Черноземья» сбрасывало сточные воды на рельеф местности, повредив при этом плодородный слой почвы на площади более 2364 квадратных метра. Размер причиненного ущерба составил более 69 миллионов рублей. Прокурор обратился в суд с иском о возмещении причиненного вреда, и эти требования были удовлетворены», – сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.