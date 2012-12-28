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Происшествия
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44 минуты назад
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Двое закладчиков из Хабаровского края получили по семь лет колонии в Липецке
Они разложили по тайникам не менее 40,7 грамма наркотиков.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в прошлом году подсудимые, действуя по указанию неустановленного «куратора» из интернета, вступили в преступный сговор. Организатор провёл с ними инструктаж по мерам конспирации и безопасности, а также обучил фасовке наркотиков.
По указанию куратора закладчики получили для дальнейшего сбыта партию наркотиков массой не менее 40,7 грамма, которую расфасовали на более мелкие и за денежное вознаграждение разложили по тайникам в Липецке.
Но преступная деятельность была пресечена полицией, а наркотики изъяты.
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