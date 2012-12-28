Двое закладчиков из Хабаровского края получили по семь лет колонии в Липецке

Они разложили по тайникам не менее 40,7 грамма наркотиков.

Левобережный районный суд приговорил 20-летнего и 19-летнего жителей Хабаровского края к семи годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием интернета, организованной группой, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Также парням назначили штрафы в 300 и 250 тысяч рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в прошлом году подсудимые, действуя по указанию неустановленного «куратора» из интернета, вступили в преступный сговор. Организатор провёл с ними инструктаж по мерам конспирации и безопасности, а также обучил фасовке наркотиков.По указанию куратора закладчики получили для дальнейшего сбыта партию наркотиков массой не менее 40,7 грамма, которую расфасовали на более мелкие и за денежное вознаграждение разложили по тайникам в Липецке.Но преступная деятельность была пресечена полицией, а наркотики изъяты.