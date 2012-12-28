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44 минуты назад
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Двое закладчиков из Хабаровского края получили по семь лет колонии в Липецке

Они разложили по тайникам не менее 40,7 грамма наркотиков.

Левобережный районный суд приговорил 20-летнего и 19-летнего жителей Хабаровского края к семи годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием интернета, организованной группой, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Также парням назначили штрафы в 300 и 250 тысяч рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в прошлом году подсудимые, действуя по указанию неустановленного «куратора» из интернета, вступили в преступный сговор. Организатор провёл с ними инструктаж по мерам конспирации и безопасности, а также обучил фасовке наркотиков.

По указанию куратора закладчики получили для дальнейшего сбыта партию наркотиков массой не менее 40,7 грамма, которую расфасовали на более мелкие и за денежное вознаграждение разложили по тайникам в Липецке.

Но преступная деятельность была пресечена полицией, а наркотики изъяты.


 
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Комментарии (2)

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Сначала новые
СССР
18 минут назад
это смехотворный срок, для распространителей смерти
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Захарова
29 минут назад
очень мало! Надо таким давать пожизненное!
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