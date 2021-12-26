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13 минут назад

В Ленобласти ветеран войны 9 часов провела в сломанном лифте

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В деревне Колтуши Ленинградской области 90-летняя ветеран войны оказалась заперта в лифте. На протяжении девяти часов женщина просила диспетчера о помощи, однако в ответ слышала лишь просьбы подождать. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».

Женщина сорвала голос, у нее поднялось давление и ухудшилось самочувствие. В это время ее родственники организовали поиски. Они не знали, где находится их бабушка, поэтому заявили в полицию и обратились за помощью в организацию «Лиза Алерт». Ближе к вечеру внук пожилой женщины обратил внимание на сломанный лифт, откуда доносились стук и кашель. Он позвонил в управляющую компанию, монтер тут же перезапустил лифт и Сидорова смогла выйти.

«Что, говорит, без конца звонить, надоедать? Она мне так сказала, ждите, ждите без конца», — процитировала разговор с диспетчером женщина.

Родственники намерены писать на управляющую компанию заявление в прокуратуру. Они рассказали, что пережить заточение в лифте бабушке помогла выносливость — с 14 лет она работала в угольной шахте.
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