Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
117
31 минуту назад
Липецкая вечЁрка: нападение на фельдшера «скорой», неразделенная любовь и цветы к 8 Марта
Сегодня, 4 марта, задержали напавшего на фельдшера «скорой», спасатели помогли липчанину, расставшемуся с девушкой, и в Липецке открылись цветочные базары.
Бригаду вызвали к 21-летнему парню в неадекватном состоянии. Он от осмотра отказался, но одна из находившихся в доме женщин пожаловалась на самочувствие. Когда 31-летний фельдшер начал измерять ей давление, рань ударил его в лицо. В состоянии шока и в прединсультном состоянии с сотрясением мозга, переломом костей носа фельдшера доставили в больницу.
21-летнего нападавшего уже задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений.
«Давно мусолят тему приравнять нападение на врачей скорой помощи к нападению на полицейских, а воз и ныне здесь. Неужели так трудно принять закон. Людей защищать надо», — недоумевает Сергей.
«Хамское поведение, унижение, оскорбление происходит регулярно. Такой закон нужен для всех категорий граждан, работающих с людьми: продавцы, менеджеры, учителя, воспитатели», — решил расширить рамки гость.
«Не нужно делить людей на категории по степени защиты. Личность неприкосновенна, закон один для всех, просто его надо соблюдать, и не боятся применять», — считает Виктор.
«Самая неблагодарная профессия, к сожалению, работать и так не кому, а скоро и последние уволятся из скорой, из-за хамского отношения многих пациентов», — добавила Мила.
Елец засветился сегодня в еще одной криминальной новости: 39-летний житель города застрелил знакомого.
Мужчины выпивали, потом поссорились и один из них выстрелил в другого из карабина «Сайга- 12С». Раненый в грудь 32-летний ельчанин умер в больнице.
Подозреваемый арестован судом на время следствия по делу об убийстве.
Минувшей ночью мать 36-летнего липчанина набрала 112 и просила спасти сына, который расстался с девушкой. Мужчина выпил и убитый горем отправился на площадку пожарной лестницы девятого этажа дома на улице Титова.
«Спасатели мгновенно выехали в многоэтажку и до приезда медиков оказывали липчанину психологическую поддержку: говорили с ним, удерживали внимание. Именно это непрерывное присутствие и человеческий контакт помогли спасти человека от рокового шага», — рассказали историю спасения в городском управлении ГО и ЧС.
«Ни один мужчина и ни одна женщина не стоят того, чтобы сводить счеты с жизнью и превратить жизнь главной женщины в жизни каждого человека — матери в сплошной ад! Будьте благоразумны! Тем более, что это еще и смертный грех», — написала Бабуля.
«Заведи собаку, малыш. Собака лучше вернее и надёжнее. Всегда ждёт тебя с работы. Рада тебе в любом виде. Выгуляет тебя, выслушает и будет ждать верно. А на прогулке и девушку хорошую можно встретить», — посоветовал Карлсон.
А еще спасатели сегодня откопали 60-летнюю жительницу села Верхнедрезгалово Краснинского округа, которая не смогла сама выйти из дома из-за сошедшего с крыши снега.
Сегодня утром у Центрального рынка начали продавать традиционные весенние цветы: мимозы, тюльпаны и гиацинты — скоро 8 Марта! В числе первых покупателей оказался 87-летний Анатолий Ельчанинов. У него есть традиция — дарить жене веточку мимозы.
Как ни странно, но Анатолий Ельчанинов, скорее исключение, пока цветами чаще интересуются женщины. Выбор цветов большой, а тюльпаны такие разнообразные, что даже чем-то напоминают розы или пионы.
Для прагматичных есть варианты букетов из мыла.
«Это для богатых развлечение, дарить цветы», — считает александр.
«Так, наверное, большинство мужиков рассуждают. А вот девочкам цветочки в радость! Они стоят не дороже облюбленного вашим братом пивка», — ответил Нее.
«Дедушке здоровья, и его супруге тоже», — пожелала Дуся.
Циклон с Северной Атлантики не дает уйти мокрому снегу из Липецкой области. Правда, при этом температур воздуха приходит к мартовской норме: завтра от +1 до +3 градусов.
0
0
0
0
0
Комментарии