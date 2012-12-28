Студенты металлургического колледжа делают запчасти для НЛМК

В Липецком металлургическом колледже начали производить запчасти для Новолипецкого металлургического комбината.

Студенты специальности «Технология машиностроения» сдали первую партию прижимных роликов, крышек компрессоров, шайб и других деталей.— Работать над заказом было волнительно, но интересно. Новый опыт работы с комбинатом помогает «приблизиться» к профессии и понять, какие задачи нас ждут в будущем на НЛМК, — поделился студент 3 курса Липецкого металлургического колледжа Алексей Прокофьев.Студенты изучали чертежи, подбирали оптимальные режимы обработки деталей, после чего изготовили их на современных станках в мастерских колледжа. Комиссия НЛМК подтвердила — вся партия соответствует техническим условиям. Под руководством преподавателей студентам удалось освоить полный цикл производства различных запчастей.— Подобные проекты — это инвестиции в будущее компании. Чем раньше студент погружается в реальные процессы, тем быстрее становится полноценным участником производства. Высокое качество первой партии полученных от колледжа запчастей показывает, что студенты готовы к поставленным комбинатом задачам, — отметил директор машиностроительного комплекса НЛМК Алексей Косых.Запчасти для НЛМК планируют делать и студенты Грязинского технического колледжа, где также подписали соглашение о сотрудничестве с комбинатом. Оба базовых учебных заведения имеют все необходимые условия для производства. Это и компетентный педагогический состав, и современные мастерские. Только в 2025 году на ремонт и оснащение оборудованием колледжей и техникумов комбинат направил около 100 млн рублей.