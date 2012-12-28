Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
За права потерявшего сына мужчины вступилась прокуратура. Теперь ему должны выплатить пенсию за период с августа 2024 года.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, отец погибшего побывал на приеме у прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова с жалобой на то, что его сын — участник специальной военной операции, но в назначении пенсии по потере кормильца мужчине отказали. Загвоздка крылась в том, что сын участвовал в СВО в составе добровольческого формирования.
Теперь пенсию отцу погибшего должны не только назначить, но и пересчитать и выплатить с момента возникновения права на меру соцподдержки — начиная с августа 2024 года.
