Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
В Ельце задержали избившего фельдшера скорой помощи мужчину
Происшествия
Упавшее в центре Липецка дерево оперативно убрали
Общество
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
Недовольный клиент «заминировал» организацию
Происшествия
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно
Общество
В парке Молодежном появилась незаконная снежная свалка
Общество
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Происшествия
Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 100 000 рублей
Происшествия
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
Циклон из Северной Атлантики принес в Липецкую область снег
Погода в Липецке
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
Общество
Студенты металлургического колледжа делают запчасти для НЛМК
НЛМК Live
Общество
325
31 минуту назад

Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца

За права потерявшего сына мужчины вступилась прокуратура. Теперь ему должны выплатить пенсию за период с августа 2024 года.


Прокуратура добилась назначения пенсии по потере кормильца отцу погибшего участника СВО — решение вынес суд в Ельце 27 февраля и оно вот-вот вступит в силу. Региональное отделение Социального фонда России его не собирается обжаловать.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, отец погибшего побывал на приеме у прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова с жалобой на то, что его сын — участник специальной военной операции, но в назначении пенсии по потере кормильца мужчине отказали. Загвоздка крылась в том, что сын участвовал в СВО в составе добровольческого формирования.

Теперь пенсию отцу погибшего должны не только назначить, но и пересчитать и выплатить с момента возникновения права на меру соцподдержки — начиная с августа 2024 года.

спецоперация
Украина
30
0
5
3
0

Комментарии

Общество
Говорит Липецк
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
