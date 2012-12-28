На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 5 марта с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители четырех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».





с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 39а, 43а, 45, 47, 49 по улице Ленина, №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Гагарина, №№ 3а, 10 по улице Неделина, №№ 32, 34 по улице Фрунзе.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ленина, 45, улица Фрунзе, 32, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, №№ 4, 44 по улице Грибной, также обесточат в Ссёлках улицы Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережную, Советскую, Учительскую.