сегодня, 18:11
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 5 марта с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители четырех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ленина, 45, улица Фрунзе, 32, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, №№ 4, 44 по улице Грибной, также обесточат в Ссёлках улицы Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережную, Советскую, Учительскую.
