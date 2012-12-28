Все новости
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
В Ельце задержали избившего фельдшера скорой помощи мужчину
Происшествия
Недовольный клиент «заминировал» организацию
Происшествия
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
В парке Молодежном появилась незаконная снежная свалка
Общество
Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 100 000 рублей
Происшествия
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
Общество
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
Циклон из Северной Атлантики принес в Липецкую область снег
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Студенты металлургического колледжа делают запчасти для НЛМК
НЛМК Live
Общество
524
сегодня, 18:11
1

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 5 марта с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители четырех улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 39а, 43а, 45, 47, 49 по улице Ленина, №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Гагарина, №№ 3а, 10 по улице Неделина, №№ 32, 34 по улице Фрунзе. 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ленина, 45, улица Фрунзе, 32, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

5 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, №№ 4, 44 по улице Грибной, также обесточат в Ссёлках улицы Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережную, Советскую, Учительскую.
Комментарии (1)

Вы им.
17 минут назад
Еще и свет отключите! Чтоб всякие гадости в интернете неписали!
