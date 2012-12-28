Парковка на Плеханова стала автосалоном

Жильцы дома № 47 утверждают, что их сосед использует общую парковку для торговли машинами.

Уже несколько месяцев на углу дома № 47 по улице Плеханова его жильцы видят постоянно занятую парковку. Чужие машины стоят и в их дворе.Двор этот закрыт шлагбаумами, поэтому посторонние в него попасть не могу, а значит и машины ставит кто-то из своих.Жильцы провели небольшое расследование и выяснили, что эти машины продаются через сайт объявлений!— Из-за того, что парковочные места заняты продажными автомобилями, мы не можем оставлять свои машины, — возмущается местный житель Сергей Турбин.Несколько жильцов видели предприимчивого человека, занявшего парковку на углу дома. На предложение убрать автомобили, мужчина ответил, что у жильцов нет никаких прав на эту землю, и они никак не смогут на него повлиять.GOROD48 обратился сразу в несколько надзорных ведомств, но в них только развели руками, земля муниципальная, никаких запрещающих дорожных знаков на ней нет.Жильцы написали коллективное обращение в полицию с просьбой «выявить инициатора создания так называемой площадки продажи автомобилей в центре города, где в шаговой доступности находятся лицей, военкомат, областное управление МВД и другие значимые социальные объекты» Они также попросили дать оценку законности коммерческой деятельности, создающей проблемы и неудобства жильцам, водителям, родителям и детям лицея 44.В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что обращение граждан будет рассмотрено в установленном законом порядке.