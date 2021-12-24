Политика
19 минут назад
Экс-мэр Сергей Иванов не смог в кассации оспорить решение суда
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Бывший чиновник настаивает на своей невиновности.
Первый кассационный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея Иванова, признанного виновным в превышении служебных полномочий. Сторона защиты просила отменить приговор по которому экс-мэр Липецка и экс-глава Тербунского района осуждён по ч. 2 ст. 286 УК РФ к трем годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Защитник просил оправдать Сергея Иванова ввиду отсутствия в действиях осуждённого состава преступления.
Напомним, по данным суда, в апреле 2019 года временно исполняющий обязанности главы Тербунского района Липецкой области Сергей Иванов дал устное разрешение гендиректору ООО «Сельхозинвест» на добычу, погрузку и вывоз песка из недр земельного участка. Фирма вывезла с земельного участка более 9 000 кубометров песка. В результате этого Российской Федерации и Липецкой области был причинён имущественный ущерб на сумму свыше 3 137 000 рублей.
— По итогам рассмотрения кассационной жалобы, судебная коллегия по уголовным делам определила, что вынесенные в отношении Сергея Иванова судебные решения законны и обоснованы, нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые бы послужили основанием для их отмены, не установлено. Кассационная жалоба защитника осужденного оставлена без удовлетворения, — сообщает пресс-служба судебного ведомства.
Сергей Иванов отказался комментировать свою судебную неудачу.
Напомним, по данным суда, в апреле 2019 года временно исполняющий обязанности главы Тербунского района Липецкой области Сергей Иванов дал устное разрешение гендиректору ООО «Сельхозинвест» на добычу, погрузку и вывоз песка из недр земельного участка. Фирма вывезла с земельного участка более 9 000 кубометров песка. В результате этого Российской Федерации и Липецкой области был причинён имущественный ущерб на сумму свыше 3 137 000 рублей.
— По итогам рассмотрения кассационной жалобы, судебная коллегия по уголовным делам определила, что вынесенные в отношении Сергея Иванова судебные решения законны и обоснованы, нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые бы послужили основанием для их отмены, не установлено. Кассационная жалоба защитника осужденного оставлена без удовлетворения, — сообщает пресс-служба судебного ведомства.
Сергей Иванов отказался комментировать свою судебную неудачу.
1 412
историк