Общество
сегодня, 11:23
Мошенники обманули липчан на 282 миллиона рублей
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Это почти на 100 миллионов больше, чем годом раньше.
В этом году сумма ущерба, нанесённого липчанам мошенниками, составила 282 миллиона рублей - это почти на 100 миллионов больше, чем годом раньше. Как рассказал начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов, в полиции даже создано специальное подразделение по борьбе с такими преступлениями. Для профилактической работы с людьми даже привлекают штатных психологов полиции.
По итогам 11 месяцев количество зарегистрированных мошенничеств уменьшилось, а вот суммы ущерба растут. Буквально позавчера женщина 25 раз переводила через банкомат мошенникам по 10 тысяч рублей.
По итогам 11 месяцев количество зарегистрированных мошенничеств уменьшилось, а вот суммы ущерба растут. Буквально позавчера женщина 25 раз переводила через банкомат мошенникам по 10 тысяч рублей.
В полиции имеется аудиозапись трехчасового разговора потерпевшего с мошенниками, сейчас с ней внимательно работают.
- Мне тоже звонят мошенники, - честно признался Олег Латунов.
- Мне тоже звонят мошенники, - честно признался Олег Латунов.
5 713
Наталья
?
Ой
Внушаемый
)))