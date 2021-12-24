Мошенники обманули липчан на 282 миллиона рублей

Это почти на 100 миллионов больше, чем годом раньше.

В полиции имеется аудиозапись трехчасового разговора потерпевшего с мошенниками, сейчас с ней внимательно работают.



- Мне тоже звонят мошенники, - честно признался Олег Латунов.

В этом году сумма ущерба, нанесённого липчанам мошенниками, составила 282 миллиона рублей - это почти на 100 миллионов больше, чем годом раньше. Как рассказал начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов, в полиции даже создано специальное подразделение по борьбе с такими преступлениями. Для профилактической работы с людьми даже привлекают штатных психологов полиции.По итогам 11 месяцев количество зарегистрированных мошенничеств уменьшилось, а вот суммы ущерба растут. Буквально позавчера женщина 25 раз переводила через банкомат мошенникам по 10 тысяч рублей.