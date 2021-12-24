Общество

сегодня, 11:23

Мошенники обманули липчан на 282 миллиона рублей

5 713
#мошенничество
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Мошенники обманули липчан на 282 миллиона рублей

Это почти на 100 миллионов больше, чем годом раньше.

В этом году сумма ущерба, нанесённого липчанам мошенниками, составила 282 миллиона рублей - это почти на 100 миллионов больше, чем годом раньше. Как рассказал начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов, в полиции даже создано специальное подразделение по борьбе с такими преступлениями. Для профилактической работы с людьми даже привлекают штатных психологов полиции.

По итогам 11 месяцев количество зарегистрированных мошенничеств уменьшилось, а вот суммы ущерба растут. Буквально позавчера женщина 25 раз переводила через банкомат мошенникам по 10 тысяч рублей. 
В полиции имеется аудиозапись трехчасового разговора потерпевшего с мошенниками, сейчас с ней внимательно работают.

- Мне тоже звонят мошенники, - честно признался Олег Латунов. 

5 713
#мошенничество
1

Комментарии (5)

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Наталья

8 минут назад
Такое ощущение, что у людей ляжку жжёт от собственных денег, уж очень легко они с ними расстаются, прямо по одному звонку любого афериста! Может эти деньги им так же достались?
ответить

?

11 минут назад
какие именно мошенники обманули липичан
ответить

Ой

29 минут назад
))), это не я)))
ответить

Внушаемый

30 минут назад
А фиолетовые карты поситали?Они входят в эту сумму? У меня осталось 200 руб.,но живу в районе,а здесь обратно не поставили эти волшебные аппараты!
ответить

)))

36 минут назад
Смотрите фото: а я здесь при чём?
ответить

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