Как изменился Липецк за год: топ-5 Евгении Уваркиной

В конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее. В последнее время Липецк меняется, отрицать это невозможно. GOROD48 спросил главу администрации Липецка Евгению Уваркину о том, чем город может гордиться сегодня и с какими планами смотрит в будущее. Мэр Липецка выделила топ-5 главных достижений 2021 года, слово Евгении Уваркиной:





Было





Стало





Было







Стал о

Фото администрации Липецка

В этом году мы идём с хорошим опережением в исполнении национальных проектов. И отдельно здесь хочется отметить «Безопасные качественные дороги». Мы начали готовиться заранее, отторговывать контракты, благодаря чему уже весной подрядчики зашли на большинство объектов, а к концу сентября сделали 22 дороги. Это позволило получить Липецку дополнительные 100 миллионов рублей на ремонт ещё 11 дорог. Всего же в этом году мы приводим в порядок 55 участков уличной сети общей протяжённостью свыше 43 километров, для сравнения, в прошлом году было чуть более одиннадцати. Самый яркий пример – улица Зегеля.Несмотря на то, что были проблемы с подрядчиком, в рамках ремонта её удалось комплексно преобразить, сделать не только удобной и современной магистралью, но и комфортной пешеходной зоной.Продолжается и реконструкция улицы 50 лет НЛМК. Это переходящий объект, но подрядчик держит хороший темп – общая готовность почти 80%. Серьёзные планы у нас и на следующий год. Ремонты дорог проведём в разных районах города – и на Соколе, и в Дачном. Комплексно преобразить планируем улицы Плеханова и Желябова.Долгое время этот район Липецка считался проблемным. Здесь стояли долгострои, не было практически никакой инфраструктуры. Благодаря поддержке губернатора проблемы стали решаться. Дома начали достраивать, дольщики – получать квартиры. А мы, как городские власти, в свою очередь, озаботились вопросом преображения территорий: на месте пустыря разбили сквер и начали строить стадион.1 сентября для юных жителей микрорайона распахнула двери первая в регионе полилингвальная школа, теперь открываем детский сад для 280 малышей. Я нередко выезжаю в Европейский, проверяю, как идут работы, и вижу мам с колясками, молодежь, они гуляют, улыбаются. Надеюсь, жители района уже оценили позитивные изменения и чувствуют долгожданный комфорт.К реализации этого проекта мы приступили в прошлом году. А в этом уже видим первые результаты, и они радуют.Ключи от новых квартир в доме на улице Кривенкова до конца года получат 136 семей. Рядом новые ясли, школа, детский сад, сквер – вся необходимая инфраструктура. Жителям – удобно, для бюджета – экономия. Дело в том, что готовое жильё стоит существенно дороже, дополнительная нагрузка на бюджет не позволяет идти опережающими темпами. А теперь благодаря строительству ещё одного дома в микрорайоне «Победа», мы планируем перевыполнить план следующего года на 5 000 квадратных метров – на 143 квартиры. И в планах еще строительство 39 000 квадратных метров жилья, что поможет в 2023 году расселить все дома, признанные аварийными до 2017-года.Ещё в 2019 году мы обратили внимание на площадь перед спорткомплексом «Звёздный»: одно из любимых мест отдыха липчан выглядело удручающе.Так родилась идея узнать у самих липчан – каким они хотят видеть обновлённое пространство. Мы объявили конкурс концепций, и горожане выбрали вариант оформления площади в космической стилистике. Реализовать проект решили в год 60-летия первого полёта человека в космос. Но понимали, такой масштабный проект, включающий всё – от фасада Дворца спорта до фонтана на площади – бюджет не потянет. Выход – привлекать инвесторов. Мы обратились с Герману Грефу, попросили построить светомузыкальный фонтан с водным экраном, лазерным шоу и возможностью зимой использовать прилагающую территорию в качестве катка. И получили такую важную поддержку. Компания X5 Group построила детскую площадку, а мы отремонтировали фасад здания и саму площадь.Украшаем её к Новому году в соответствии с концепцией «Тайна третьей планеты». Сегодня здесь не бывает пусто – на площади гуляют даже в непогоду. Значит, липчанам нравится. Значит, мы всё сделали правильно.В 2019 году начались работы по расчистке русла реки Воронеж, которые смогли спасти Зелёный остров от подтопления, и тогда мы увидели потенциал этой площадки.Решили сделать её фестивальной зоной, такой, какой стал остров в Будапеште, где ежегодно проходит один из крупнейших фестивалей музыки, собирающий сотни тысяч участников. Мне очень приятно, что эту идею поддержало ПАО «НЛМК» – помогли и с подготовкой площадки, и с организацией фестиваля. А главное – сделали это с заботой о здоровье гостей фестиваля и его участников: были приняты беспрецедентные меры безопасности. Фестиваль стал зоной COVID-free. А ещё – настоящим праздником для липчан. Горожане приходили семьями, и каждый находил занятие по душе, одни слушали музыку, другие участвовали в различных активностях.Я видела радость в их глазах, слышала, как они гордились, что такое проходит в Липецке. FOX ROCK FEST объявил даты на следующий год. А значит, у нас уже есть один ежегодный фестиваль. В будущем, надеюсь, он будет не один, остров станет площадкой для различных фестивалей – от классической музыки и событийных до спортивных, инвестиционных и образовательных форумов.