Спорт

26 минут назад

Брат призёра Олимпийских Игр зажёг новые «звёздочки» для липецкого бокса

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#Бокс #Алексей Заев
Брат призёра Олимпийских Игр зажёг новые «звёздочки» для липецкого бокса

Алексей Заев доказывает, что талантливые боксёры в нашем регионе не переводятся.

Липецкие мастера перчатки завоевали одно «золото» и два «серебра» в открытом областном турнире в Тамбове, посвященного 75-летию Заслуженного тренера РСФСР Е.Д. Шарапова.

На ринг выходили боксёры до 14 лет, при этом количество участников во многих весовых категориях было весьма солидным. Липчанин Роман Гостеев стал победителем в весе до 44 кг, при этом, чтобы добраться до «золота», ему пришлось выиграть поединки у троих соперников.

Три боя провёл и Александр Шарапов в весе до 46 кг, итоге — две победы и поражение в финале, которое оставило нашего земляка на 2-м месте.

Вице-чемпионом турнира стал и Тимофей Ничипоров в весе до 44 кг.

Все призёры занимаются в липецкой СШОР №9, а подготовили из Алексей Заев — брат «серебряного» призёра московской Олимпиады-1980 Петра Заева, а также Юрий и Константин Ивановы.


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#Бокс #Алексей Заев

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