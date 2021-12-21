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Ураган на ковре: представитель знаменитой династии своих соперников побеждал только досрочно

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#Греко-римская борьба #СШОР №9 #Михаил Шкарин
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Михаил Шкарин выиграл турнир во Владимире и прошёл отбор на первенство России.

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Липчанин Михаил Шкарин произвёл настоящий фурор в IX Всероссийском турнира по греко-римской борьбе во Владимире, посвящённом памяти «серебряного» призёра первенства Европы Дмитрия Тимофеева, погибшего в актокататстрофе в 2003 году в возрасте 18 лет.

В весовой категории до 68 кг он выиграл пять схваток у соперников из Владимира, Татарстана, Ямало-ненецкого автономного округа, причём все (!) досрочно. Трижды Михаил клал соперников на туше, дважды разница в счёте достигала 8 баллов и встречи прекращали ввиду явного преимущества липчанина.

Красивой получилась победа Шкарина в финале над борцом из Перми (см.видео). Михаил провёл бросок «вертушкой» и всего через 33 секунды после начала схватки праздновал досрочную победу.

Любопытно, что липецкий «вундеркинд» был моложе большинства своих соперников: на владимирский ковёр выходили борцы до 16-ти лет, в то время, как нашему земляку лишь исполнилось 14.

Как рассказал GOROD48 отец спортсмена директор липецкой спортивной школы олимпийского резерва №9 Юрий Шкарин, его сын отработал во Владимире на все сто ещё и потому, что соревнования были отборочными к первенству России, которое пройдёт в будущем году в Уфе. Шкарин-младший теперь гарантировал себе участие в этих соревнованиях.

Уходящий год стал весьма плодотворным для Михаила Шкарина: он выиграл первенство ЦФО, взял «бронзу» в первенстве России, стал победителем нескольких престижных турниров. Михаил занимается в филиале СШОР №9, расположенном в общеобразовательной школе №70 у тренеров Андрея Кочетова и Владимира Макарова. Кроме того, он является представителем знаменитой борцовской династии: его отец Юрий — мастер спорта СССР, а родной брат Никита — победитель первенств России среди юношей и молодёжи.

На фото Юрий Шкарин, Михаил Шкарин, Андрей Кочетов, Никита Шкарин, тренер СШОР № 9 Николай Овчинников.


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#Греко-римская борьба #СШОР №9 #Михаил Шкарин
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