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сегодня, 17:08

Наследник славной династии в 13 лет стал призёром первенства России по борьбе

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#греко-римская борьба #СШОР №9 #Шкарины
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Наследник славной династии в 13 лет стал призёром первенства России по борьбе

Михаил Шкарин был самым младшим участником первенства, но не посрамил честь знаменитой семьи и Липецкой области. 

Липчанин Михаил Шкарин стал «бронзовым» призёром первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 16-ти лет.

Этот успех можно назвать колоссальным, ведь нога липецкого борца не ступала на пьедестал почёта соревнований такого уровня много лет – с тех пор, как чемпионом и призером первенств страны становился старший брат Михаила Никита Шкарин. При этом представитель знаменитой борцовской династии был одним из самых младших участников первенства России в Уфе. Ему исполнилось всего… 13 лет, в то время как большинству соперников стукнуло 15-16.

Возраст не помешал воспитаннику липецкой спортивной школы олимпийского резерва №9 в весовой категории до 62 кг, где за победу боролись 42 (!) спортсмена, в первой же схватке выиграть у Романа Карабаева из Оренбургской области – 5:0.

Можно сказать, что Шкарину-младшему не повезло со жребием. Ведь уже во второй схватке он встретился с будущим победителем Назаром Берковичем из Новороссийска. Соперник является «серебряным» призёром первенства России в более старшей возрастной группе – до 18 лет, противостоять ему юному Шкарину пока сложно. Тем не менее, Михаил сопротивлялся и уступил всего два балла…

В так называемой утешительной сетке Шкарин победил москвича Александра Мизгонова – 8:2, победителя первенства Северо-Кавказского федерального округа Абдурахмана Абдулкадирова из Дагестана – 8:6.

В схватке за «бронзу» липчанину противостоял Вадим Ефименко из Ростовской области: основное время завершилось вничью – 2:2, но по последнему действию призёром первенства страны был объявлен Шкарин.

Этот успех открыл Михаилу двери в сборную России для подготовки к первенству Европы, которое должно состояться в мае в Болгарии.

Михаил Шкарин занимается борьбой в липецкой школе №70 у тренеров Андрея Кочетова и Владимира Макарова. Отметим, что и отец перспективного спортсмена Юрий Шкарин сам является мастером спорта по греко-римской борьбе, а сейчас возглавляет СШОР №9.
 
На фото Михаил Шкарин крайний справа на пьедестале почёта

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#греко-римская борьба #СШОР №9 #Шкарины
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