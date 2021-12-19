Общество

сегодня, 14:22

Спасатели предупредили об аномальных холодах в Липецкой области

24 7646
#штормовое предупреждение
7
Спасатели предупредили об аномальных холодах в Липецкой области

Температура будет ниже климатической нормы.

С 21 по 25 декабря на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 12-16 градусов мороза, что 7-10 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС по Липецку.
24 7646
#штормовое предупреждение
7

Комментарии (24)

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Ганс

сегодня, 18:26
Неавтофанат, помню. Сады вымерзли на 50%
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нормальная аномалия

сегодня, 18:17
в Европе уже давно холодней чем в Росии
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Ванек

сегодня, 18:15
Вот это аномалия!Помёрзнем!
ответить

смех да и только

сегодня, 18:08
н-дя, браво!!!! склоняю голову
ответить

Гость

сегодня, 17:40
Вот это журналюга — всех напугал анамалиями ….
ответить

У нас

сегодня, 17:25
Везде одни анальные аномалии
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Алоизий

сегодня, 17:18
Неавтофанат, ну вот, ну вот...
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Фёдор Кузьмич

сегодня, 17:07
Кто пишет такие заголовки? Увольте его немедленно! Журналист он , или случайный человек в редакции? Он явно не местный, пусть едет домой, в южные страны!!! -16 это обычная зимняя температура для нашей полосы. Не пугайте нас броскими заголовками!
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Николай Прокладкин

сегодня, 16:47
Главное, что бы было- сухо !
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старый

сегодня, 16:39
Для нынешнего поколения все аномально!
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