Общество
сегодня, 14:22
Спасатели предупредили об аномальных холодах в Липецкой области
24 7646
Температура будет ниже климатической нормы.
С 21 по 25 декабря на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 12-16 градусов мороза, что 7-10 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС по Липецку.
24 7646
Комментарии (24)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Ганс
нормальная аномалия
Ванек
смех да и только
Гость
У нас
Алоизий
Фёдор Кузьмич
Николай Прокладкин
старый