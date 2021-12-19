Спасатели предупредили об аномальных холодах в Липецкой области

Температура будет ниже климатической нормы.

С 21 по 25 декабря на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 12-16 градусов мороза, что 7-10 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС по Липецку.