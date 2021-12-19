В мире

сегодня, 12:51

Более 6 тыс. жителей Швеции установили микрочипы с COVID-паспортами

200
Микрочипы с вживляемыми под кожу COVID-паспортами разработали в Швеции. Такие чипы установили себе уже 6 тысяч жителей Швеции, сообщает Газета.ру.

Технология безопасна для людей, уверяет разработчик. При необходимости импланты можно извлечь. Помимо сертификатов о вакцинации на них можно хранить договоры, проездные, абонемент в спортзал и другие необходимые документы.

Крошечного размера имплант был разработан компанией Epicenter. Кроме информации о вакцинации гражданина, он может также хранить договоры, проездные или даже абонемент в спортзал.

Имплант состоит из чипа NFC (Near Field Communications), содержащего данные, которые можно прочесть с помощью любого считывающего устройства, такого как NFC-совместимый смартфон.
200

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Число жертв тайфуна «Раи» на Филиппинах возросло до 108
Число жертв тайфуна «Раи» на Филиппинах возросло до 108

сегодня, 15:34

В мире
Tiktok откроет бизнес по доставке еды, приготовленной по рецептам из соцсети
Tiktok откроет бизнес по доставке еды, приготовленной по рецептам из соцсети

сегодня, 13:14

В мире
В Австрии отменили локдаун для туристов, переболевших ковидом
В Австрии отменили локдаун для туристов, переболевших ковидом

вчера, 20:21

В мире
Учёные назвали новый признак инфицирования омикрон-штаммом коронавируса
Учёные назвали новый признак инфицирования омикрон-штаммом коронавируса

вчера, 20:00

В мире
Nord Stream 2 начал заполнять газом вторую нитку «Северного потока-2»
#Nord Stream 2 #Северный поток 2 #газ
Nord Stream 2 начал заполнять газом вторую нитку «Северного потока-2»

17.12.2021 14:43

В мире
Страны ЕС единогласно выступили за продление антироссийских санкций
#санкции #ЕС
Страны ЕС единогласно выступили за продление антироссийских санкций

17.12.2021 12:36

В мире