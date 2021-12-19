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Более 6 тыс. жителей Швеции установили микрочипы с COVID-паспортами
Микрочипы с вживляемыми под кожу COVID-паспортами разработали в Швеции. Такие чипы установили себе уже 6 тысяч жителей Швеции, сообщает Газета.ру.
Технология безопасна для людей, уверяет разработчик. При необходимости импланты можно извлечь. Помимо сертификатов о вакцинации на них можно хранить договоры, проездные, абонемент в спортзал и другие необходимые документы.
Крошечного размера имплант был разработан компанией Epicenter. Кроме информации о вакцинации гражданина, он может также хранить договоры, проездные или даже абонемент в спортзал.
Имплант состоит из чипа NFC (Near Field Communications), содержащего данные, которые можно прочесть с помощью любого считывающего устройства, такого как NFC-совместимый смартфон.
Технология безопасна для людей, уверяет разработчик. При необходимости импланты можно извлечь. Помимо сертификатов о вакцинации на них можно хранить договоры, проездные, абонемент в спортзал и другие необходимые документы.
Крошечного размера имплант был разработан компанией Epicenter. Кроме информации о вакцинации гражданина, он может также хранить договоры, проездные или даже абонемент в спортзал.
Имплант состоит из чипа NFC (Near Field Communications), содержащего данные, которые можно прочесть с помощью любого считывающего устройства, такого как NFC-совместимый смартфон.