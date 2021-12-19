Победный гол соперник… забил себе сам

Липецкая команда по мини-футболу победила «Сибиряк» благодаря автоголу соперников.

Мини-футбольный клуб, представляющий Липецкую область в Высшей лиге, одержал вторую победу подряд. На своём паркете липчане выиграли у занимающего место в середине «Сибиряка» из Новосибирска – 1:0, причем победный мяч соперники забили… в свои ворота.

Такое случается редко в мини-футболе, чтобы в матче был забит всего один гол, но сегодня обе команды одолела «засуха». Хотя голевые моменты нет-нет, да возникали. В начале второго тайма игрок «Сибиряка» максим Осипов выходил один на один с липецким вратарём, но Никита Евтушенко сыграл выше всяких похвал – расчетливым броском в ноги обезоружил противника.

Победный мяч (или гол-курьёз – нужное подчеркнуть) был забит на 34-й минуте. Липчане перехватили мяч в центре поля, организовали быструю ответную атаку: Илья Андреев прострелил с левого фланга и в борьбе с нашим Иваном Крыловым сибиряк Никита Кузнецов срезал мяч в собственные ворота – 1?0.

За пять минут до конца встречи гости взяли тайм-аут и заменили вратаря пятым полевым футболистом, причём в роли «гонялы» выступил антигерой матча Кузнецов. Но преуспели сибирские парни только в перекатывании мяча с края на край, до стопроцентных угроз липецким воротам так дело и не дошло. Единственный более или менее опасный удар за минуту до конца отразил вратарь. На последних секундах Владислава Черномордова был шанс наказать гостей ударом со своей половины площадки по пустым воротам, но не хватило ни силы, ни точности.

После «чёртовой дюжины» матчей в активе липецкой команды 5 побед и 8 поражений. В зону плей-офф, куда входят 8 сильнейших команд, наши игроки пока не поднялись, но до неё рукой подать.

Если выиграть заключительный матч года 25 декабря в Нижнем Новгороде у «Нормана», то новогодние праздники почти наверняка встретим в комфортной «восьмёрке».



Фото МФК "Ростов"

