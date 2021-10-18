На втором месте по количеству выявленных случаев COVID-19 Усманский район

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 57 949 случаев новой коронавирусной инфекции, 50 592 человека выздоровели, в том числе 254 человека за последние сутки, 5 490 — лечатся, 1 867 человек умерли, в том числе 13 за последние сутки.

В больницах сегодня находятся 409 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечится дома 5 081 пациент с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 312 случаев инфицирования коронавирусом. Первое место как всегда занимает Липецк — 185 случаев, на втором Усманский район — 32, на третьем Добринский район — 28. В Задонском районе — 14, в Краснинском районе — 12, в Воловском районе — 11, в Ельце — 10, в Грязинском районе — 7, в Долгоруковском и Липецком районах — по 3, в Становлянском, Елецком и Добровском районах — по 2, в Тербунском районе — один заболевший.