Коронавирус

сегодня, 14:56

На втором месте по количеству выявленных случаев COVID-19 Усманский район

14 2734
#коронавирус
1
На втором месте по количеству выявленных случаев COVID-19 Усманский район

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 57 949 случаев новой коронавирусной инфекции, 50 592 человека выздоровели, в том числе 254 человека за последние сутки, 5 490 — лечатся, 1 867 человек умерли, в том числе 13 за последние сутки.

В больницах сегодня находятся 409 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечится дома 5 081 пациент с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 312 случаев инфицирования коронавирусом. Первое место как всегда занимает Липецк — 185 случаев, на втором Усманский район — 32, на третьем Добринский район — 28. В Задонском районе — 14, в Краснинском районе — 12, в Воловском районе — 11, в Ельце — 10, в Грязинском районе — 7, в Долгоруковском и Липецком районах — по 3, в Становлянском, Елецком и Добровском районах — по 2, в Тербунском районе — один заболевший.
14 2734
#коронавирус
1

Комментарии (14)

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Ковид диссидент

58 минут назад
Ааа, просто она не раб!
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Николай

сегодня, 18:33
В Лебедянском 0? Наверное, поликлинику с больницей закрыли, вот и больных нет.)))
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Ааа

сегодня, 18:26
А мер не кололаась
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агония мирка корысти и наживы

сегодня, 18:19
приятно видеть как гниет, корчится и подыхает капитализм.. аминь
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все идет по плану

сегодня, 17:10
Да уж, .. меньше народу, больше кислороду
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тихий угол

сегодня, 17:09
в Воловском отшибе врачей нету и залечить народ некому . там хорошо. там не умирают
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Софья Пантелеевна

сегодня, 16:49
В Усмани тестирование на коронавируса проводили тестами на беременность. Может из за этого там такая вспышка?!
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Вот интересно

сегодня, 16:18
А какой район у нас в области лидирует по геморрою, язве двенадцатиперстной кишки и хламидиозу?
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Да уж

сегодня, 15:52
Много людей умирает
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Стерх

сегодня, 15:46
Надо же сколько тестов завезли в Усманский район... нефиг Грязям постоянно на втором месте быть...
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