Коронавирус

сегодня, 11:36

Коронавирусная статистика: за сутки в Липецкой области выявлены 312 случаев инфицирования, 13 человек от COVID-19 умерли

6 979
#коронавирус
Коронавирусная статистика: за сутки в Липецкой области выявлены 312 случаев инфицирования, 13 человек от COVID-19 умерли

Для сравнения: 18 октября 2020 года медики выявили 67 новых случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 312 новых случаев коронавирусной инфекции, 254 человека вылечились, 13 человек умерли.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 57 949 случаев COVID-19, выздоровели 50 592 человека, умерли 1 867 человек.

В России за сутки выявлены 34 325 случаев COVID-19, выздоровел 16 431 человек, умерли — 998 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 8 027 012 случаев COVID-19, выздоровели 7 017 055 человек, умерли — 224 310 человек.
6 979
#коронавирус

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

11 минут назад
Яма и дороги, вот-вот, по тысяче в день- за 10 дней уже десять тысяч, за месяц -30000 ... так и пенсионная реыорма не понадобится
ответить

Гость вы истеричка похоже

15 минут назад
Орви? Не не слышал. Вот на таких и выезжают пропагандисты
ответить

гость

40 минут назад
Опять статистику на заказ нарисали, вас видимо не коснулась эта болезнь. только очень недалекий человек в наше время может продолжать утверждать, что никакого вируса нет, да сходите к инфекционной больнице, посмотрите, с людьми в очереди обсудите тему "отсутствия" вируса. Глупо. из-за такой беспечности, нежелания носить маски люди и погибают. Не всем посчастливилось бессимптомно переболеть.
ответить

Смотрящий

45 минут назад
Россия сняла антиковидный запрет на въезд для семей иностранцев! Вы разве не понимаете? Это другое ...
ответить

Опять статистику на заказ нарисали

52 минуты назад
Пишите по 40 человек и сразу вакцинации в утробе матери вводите. Они все ведут к вакцинации детей. Статистика на заказ. Человек умер от пьянства пишут угадайте что. Правильно барановирус
ответить

Яма и дороги

58 минут назад
Ну по 1000 в день . И с бедностью будет покончино.
ответить

Еще в рубрике

310 новых заболевших, 11 - умерших: суточная статистика эпидемии
#коронавирус
85
310 новых заболевших, 11 - умерших: суточная статистика эпидемии

вчера, 12:05

Коронавирус
В Липецкой области болеют коронавирусом 5204 человека
#коронавирус
73
В Липецкой области болеют коронавирусом 5204 человека

16.10.2021 17:59

Коронавирус
В парикмахерских и ателье нарушали антиковидное 159-е постановление
#коронавирус
70
В парикмахерских и ателье нарушали антиковидное 159-е постановление

16.10.2021 11:53

Коронавирус
От коронавируса за сутки в Липецкой области умерли 13 человек
#коронавирус
71
От коронавируса за сутки в Липецкой области умерли 13 человек

16.10.2021 11:29

Коронавирус
Коронавирус в России: у SARS-CoV-2 разгорается аппетит?
#коронавирус
57
Коронавирус в России: у SARS-CoV-2 разгорается аппетит?

16.10.2021 08:23

Коронавирус
В липецких торговых центрах плохо следят за соблюдением масочного режима и социальной дистанции
#торговля #коронавирус
36
В липецких торговых центрах плохо следят за соблюдением масочного режима и социальной дистанции

15.10.2021 09:58

Коронавирус