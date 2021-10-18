Коронавирус
сегодня, 11:36
Коронавирусная статистика: за сутки в Липецкой области выявлены 312 случаев инфицирования, 13 человек от COVID-19 умерли
6 979
Для сравнения: 18 октября 2020 года медики выявили 67 новых случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 312 новых случаев коронавирусной инфекции, 254 человека вылечились, 13 человек умерли.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 57 949 случаев COVID-19, выздоровели 50 592 человека, умерли 1 867 человек.
В России за сутки выявлены 34 325 случаев COVID-19, выздоровел 16 431 человек, умерли — 998 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 8 027 012 случаев COVID-19, выздоровели 7 017 055 человек, умерли — 224 310 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 57 949 случаев COVID-19, выздоровели 50 592 человека, умерли 1 867 человек.
В России за сутки выявлены 34 325 случаев COVID-19, выздоровел 16 431 человек, умерли — 998 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 8 027 012 случаев COVID-19, выздоровели 7 017 055 человек, умерли — 224 310 человек.
6 979
Еще в рубрике
16.10.2021 08:23Коронавирус
Гость
Гость вы истеричка похоже
гость
Смотрящий
Опять статистику на заказ нарисали
Яма и дороги