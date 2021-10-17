Происшествия

сегодня, 14:17

Вандалы сорвали потрет с Доски почета у Быханова сада и повесили его на дорожный знак

21 1845
#вандализм
4

Действия вандалов записала камера наблюдения.

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Вечером 16 октября в Липецке трое молодых людей сняли с городской Доски почета у Быханова сада один из портретов и повесили его на дорожный знак. Затем юноши перебежали дорогу и скрылись.

- Сегодня утром охрана парка сняла портрет со знака. Сейчас готовится заявление в полицию. Потрет будет вновь помещен на Доску почета, - сообщили GOROD48в пресс-службе администрации Липецка.
21 1845
#вандализм
4

Комментарии (21)

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Пипецкий ГавМяв

16 минут назад
Этих вандалов поймать (полиция и камеры есть), наказать штрафами и общественными работами (возле их дома, школы, улицы подметать, мусор убирать. Чтобы все их видели.). Имена и фамилии "пропесочить" в прессе и фото повесить на доске "почета" "придурки Липецка". Но такого у нас не будет, не заинтересованы власти в порядке, не выгодно им.
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12

49 минут назад
Заменим все знаки портретами !!... ))
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Катя

сегодня, 17:28
Что делает охрана парка ночами? И опять, где камеры видео наблюдений? Почему никто не отслеживает видео в реальном режиме и не реагирует ежесекундно?
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Почетный

сегодня, 17:26
гражданин сегодня ! Не смешите ! Это профанация ! Почетный тот ,кто прогнулся и * !
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Mikl

сегодня, 17:26
Илларион, Вы правы, равняться надо теперь на тех кто ближе к Форбс и в конце этого списка наш губернатор, поэтому никто не будет искать *
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реплика

сегодня, 17:07
Мальчишки, что тут поделаешь, любят подурачится, возраст такой.
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Сергей

сегодня, 17:06
Это фото Присекина Виктора. Добродушного человека. Всю жизнь проработал на экскаватора. И сейчас трудится.
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Житель Липецка

сегодня, 16:48
Липчанка ., согласен, СССР и всё перечисленное не причём, а причём этическая и генетическая недоразвитость, а что более опасно, эти два фактора прогрессируют.
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Вот

сегодня, 16:34
если бы они кого на знаке повесили, а так подумаешь, портрет. Ну и что?
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Липчанка .

сегодня, 16:17
Я тоже поддерживаю,СССР нет причем здесь доски почета ,субботники,народные,товарищи.
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