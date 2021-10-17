Вандалы сорвали потрет с Доски почета у Быханова сада и повесили его на дорожный знак

Действия вандалов записала камера наблюдения.

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Вечером 16 октября в Липецке трое молодых людей сняли с городской Доски почета у Быханова сада один из портретов и повесили его на дорожный знак. Затем юноши перебежали дорогу и скрылись.



- Сегодня утром охрана парка сняла портрет со знака. Сейчас готовится заявление в полицию. Потрет будет вновь помещен на Доску почета, - сообщили GOROD48в пресс-службе администрации Липецка.

