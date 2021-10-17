Происшествия
сегодня, 14:17
Вандалы сорвали потрет с Доски почета у Быханова сада и повесили его на дорожный знак
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Действия вандалов записала камера наблюдения.
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Вечером 16 октября в Липецке трое молодых людей сняли с городской Доски почета у Быханова сада один из портретов и повесили его на дорожный знак. Затем юноши перебежали дорогу и скрылись.
- Сегодня утром охрана парка сняла портрет со знака. Сейчас готовится заявление в полицию. Потрет будет вновь помещен на Доску почета, - сообщили GOROD48в пресс-службе администрации Липецка.
- Сегодня утром охрана парка сняла портрет со знака. Сейчас готовится заявление в полицию. Потрет будет вновь помещен на Доску почета, - сообщили GOROD48в пресс-службе администрации Липецка.
21 1845
Комментарии (21)
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Пипецкий ГавМяв
12
Катя
Почетный
Mikl
реплика
Сергей
Житель Липецка
Вот
Липчанка .