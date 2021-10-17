310 новых заболевших, 11 - умерших: суточная статистика эпидемии

Коллективный иммунитет в Липецкой области составляет 49%.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 310 случаев инфицирования коронавирусом, 58 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 11 человек от болезни скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 57 637 человек, 50 338 из них выздоровели, 1 854 - скончались.



По данным сайта, к 16 октября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 438 837 жителей области, вторым - 408 778 человек, коллективный иммунитет в регионе составляет 49%.



В России за сутки выявлены 34 303 случаев коронавирусной инфекции, 18 717 человек выздоровели, 997 - от COVID-19 скончались.



С начала эпидемии COVID-19 заболели 7 992 687 жителей страны, 7 000 624 из них выздоровели, эпидемия унесла жизни 223 312 человек.







