Коронавирус

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310 новых заболевших, 11 - умерших: суточная статистика эпидемии

38 3082
#коронавирус
6
310 новых заболевших, 11 - умерших: суточная статистика эпидемии

Коллективный иммунитет в Липецкой области составляет 49%.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 310 случаев инфицирования коронавирусом, 58 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 11 человек от болезни скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 57 637 человек, 50 338 из них выздоровели, 1 854 - скончались.

По данным сайта, к 16 октября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 438 837 жителей области, вторым - 408 778 человек, коллективный иммунитет в регионе составляет 49%.

В России за сутки выявлены 34 303 случаев коронавирусной инфекции, 18 717 человек выздоровели, 997 - от COVID-19 скончались.

С начала эпидемии COVID-19 заболели 7 992 687 жителей страны, 7 000 624 из них выздоровели, эпидемия унесла жизни 223 312 человек.



38 3082
#коронавирус
6

Комментарии (38)

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богатве умеют считать деньги

4 минуты назад
Да ладно, .. наши богатенькие в Израиль едут лечиться, потому что там дешевле . правда ни там, ни здесь ещё ни одного не вылечили от рака. но хотя бы сэкономили миллионы долл.)
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сегодня ковид это политика

7 минут назад
Стас, .. если вирус есть, то он уже давно есть или был у всех и каждого, даже у президента в бункере. не имевшие вирус обречены в его следующей мутации. на то они и вирусы, что бы постоянно совершенствовать иммунитет и постоянно держать имунную систему в тонусе. в больничке оказываются только с нулевум иммунитетом на фоне кучи сопутствующих болячек. так было всегда и так будут вечно.и пиарить это по меньшей мере глупо, или кому то это выгодно. а аыгодно это стало сегодня , как видно многим.потому пиарить коаид будут доттех пор, пока он всех устраивает.. таким, где это не нужно, никакого ковида нет.есть то, что прежде называлось коронавирусная ОРВИ, которая была всегда с той же заболеваемостью и дажет больше,на которую просто не обращали внимания,поскольку есть болезни пострашнее ковида.
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Городской

10 минут назад
Липчанин, в Липецке свежий анекдот про наших медиков. - Доктор, какую причину смерти писать-Пиши коронавирус-Какой на хрен короновируса, у него три огнестрельных и семь ножевых. - Так и пиши смерть наступила от короновируса, на фоне сопутствующих заболеваний. А если ты будешь умничать то не получишь доплаты.
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Гостья

16 минут назад
Чушь,чушь не чушь,а заболевших меньше даже чем в маленькой Липецкой области!
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Да ладно

18 минут назад
Либерал, в Израиле ведущая медицина мира.Недаром наши богатенькие едут туда лечиться ,а не в Башкирию.
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имитация бурной деятельности

21 минуту назад
Чушь, .. в Белоруссии не было масочного режима и все ОК..масочные режимы, как имитация бурной деятельности при бездействиии чиновников и власти
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в СССР такого не было

27 минут назад
геноцид, это когда из за коронавируса останавливают плановые операции и снижают качество лечения (и без того оптимизироавнное) других заболеваний. в результате от "методов борьбы с ковидом" умирает вразы больше народа, чем от самого ковида. для того его и распиарили, что бы прикрыть и оправдывать деградацию и полный развал медстистемы , ориентированной только на извлечение прибылей.
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Чушь

33 минуты назад
Гостья,хааааа, а вы верите всему что пишут. В Краснодарском крае летом,в масках даже продавцы не ходили. И странно,но люди не болели
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А если

37 минут назад
Гостья ,вас будут тащить полицейские по асфальту ,а причину они найдут ,вам понравится ?
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Липчанин

39 минут назад
Странно, ни чего странного, уже полно в городе у нас случаев, когда медики специально пишут ковид у умерших. Все в доле
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