Общество
54 минуты назад
Около часа потребовалась на очистку остановки от граффити
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Бригада муниципального управления благоустройства сегодня отмывала остановку на улице Советской.
По словам женщин, вооруженных тряпками, щетками и специальным чистящими средствами, уборка не составляет серьезного труда. Но на нее уходит время - около часа на один такой павильон.
Мастер участка по содержанию объектов внешнего благоустройства МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» Олег Пищули говорит, что граффити давно стали бичом чистоты города. И это самое распространенное явление, с которым ему с коллегами приходится сталкиваться.
- Мы бы могли подогнать керхер, но из-за погодных условий нет уверенности, что вода не замерзнет и поверхность рядом с павильоном станет скользкой. Поэтому приходится работать исключительно вручную специальным средствами против граффити. Каждая такая работа - это затраты людских ресурсов и ресурсов техники. А ведь мы не только остановки моем. Видите тумбы у торгового центра? К 9 мая все они были оштукатурены и покрашены. Сейчас они вновь в надписях, - рассказал Олег Пищули.
Как показывает практика, наказание хулиганов и вандалов настигает редко. Поэтому работа по наведению порядка оплачивается из бюджета, а значит - из карманов жителей Липецка. По факту порчи остановки заявление в полицию уже подготовлено. В администрации Липецка рассчитывают, что виновные будут найдены, а горожане хотя бы привлекут внимание полиции, если станут свидетелями вандализма и хулиганства.
По словам женщин, вооруженных тряпками, щетками и специальным чистящими средствами, уборка не составляет серьезного труда. Но на нее уходит время - около часа на один такой павильон.
Мастер участка по содержанию объектов внешнего благоустройства МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» Олег Пищули говорит, что граффити давно стали бичом чистоты города. И это самое распространенное явление, с которым ему с коллегами приходится сталкиваться.
- Мы бы могли подогнать керхер, но из-за погодных условий нет уверенности, что вода не замерзнет и поверхность рядом с павильоном станет скользкой. Поэтому приходится работать исключительно вручную специальным средствами против граффити. Каждая такая работа - это затраты людских ресурсов и ресурсов техники. А ведь мы не только остановки моем. Видите тумбы у торгового центра? К 9 мая все они были оштукатурены и покрашены. Сейчас они вновь в надписях, - рассказал Олег Пищули.
Как показывает практика, наказание хулиганов и вандалов настигает редко. Поэтому работа по наведению порядка оплачивается из бюджета, а значит - из карманов жителей Липецка. По факту порчи остановки заявление в полицию уже подготовлено. В администрации Липецка рассчитывают, что виновные будут найдены, а горожане хотя бы привлекут внимание полиции, если станут свидетелями вандализма и хулиганства.
2 347
Зина
чумачэчий житель этого города