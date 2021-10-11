Общество

54 минуты назад

Около часа потребовалась на очистку остановки от граффити

2 347
#хулиганство #остановка
2
Загрузка плеера
Бригада муниципального управления благоустройства сегодня отмывала остановку на улице Советской. 

По словам женщин, вооруженных тряпками, щетками и специальным чистящими средствами, уборка не составляет серьезного труда. Но на нее уходит время - около часа на один такой павильон. 

IMG_0325.jpg

Мастер участка по содержанию объектов внешнего благоустройства МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» Олег Пищули говорит, что граффити давно стали бичом чистоты города. И это самое распространенное явление, с которым ему с коллегами приходится сталкиваться.

- Мы бы могли подогнать керхер, но из-за погодных условий нет уверенности, что вода не замерзнет и поверхность рядом с павильоном станет скользкой. Поэтому приходится работать исключительно вручную специальным средствами против граффити. Каждая такая работа - это затраты людских ресурсов и ресурсов техники. А ведь мы не только остановки моем. Видите тумбы у торгового центра? К 9 мая все они были оштукатурены и покрашены. Сейчас они вновь в надписях, - рассказал Олег Пищули.

IMG_0331.jpg

Как показывает практика, наказание хулиганов и вандалов настигает редко. Поэтому работа по наведению порядка оплачивается из бюджета, а значит - из карманов жителей Липецка. По факту порчи остановки заявление в полицию уже подготовлено. В администрации Липецка рассчитывают, что виновные будут найдены, а горожане  хотя бы привлекут внимание полиции, если станут свидетелями вандализма и хулиганства.
2 347
#хулиганство #остановка
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Зина

2 минуты назад
Странно что репортаж не заснял как оттираются чёрные надписи которые были основным моментом , ах да точно , наверно потому что я лично видела как эта же тройка вчера под вечер вернулась и оттерла то что сделала . Почему об этом не упомянули ? такой вопрос меня волнует. Хотя это так же было бы отлично видно с той же самой камеры наблюдения.
ответить

чумачэчий житель этого города

34 минуты назад
Зачем?! Такая красотища-то была , лепота!!
ответить

Еще в рубрике

Летом в лагерях в Липецкой области отдохнули около 40 тысяч детей
#дети #лагерь
5
Летом в лагерях в Липецкой области отдохнули около 40 тысяч детей

сегодня, 15:36

Общество
В Липецкой области вводят систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов
#коронавирус
22
В Липецкой области вводят систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов

сегодня, 15:25

Общество
Родителям-бюджетникам возместят за путёвку в лагерь 4183 рубля
#дети #лагерь
Родителям-бюджетникам возместят за путёвку в лагерь 4183 рубля

сегодня, 15:16

Общество
В Липецкой области забраковали пять партий некачественной и опасной мясной продукции
#Роспотребнадзор #торговля
4
В Липецкой области забраковали пять партий некачественной и опасной мясной продукции

сегодня, 14:39

Общество
Предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали на 200 000 рублей
#экология #суд
3
Предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали на 200 000 рублей

сегодня, 12:24

Общество
Ситуация с карантином в школах не изменилась
#карантин #образование #заболеваемость
49
Ситуация с карантином в школах не изменилась

сегодня, 12:18

Общество